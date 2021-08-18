Uzmanından ameliyatsız fıtık tedavisi
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Uzmanından ameliyatsız fıtık tedavisi

İhlas Haber Ajansı / Hasibe Karadağ - Haberler | Sağlık

- Uzmanından ameliyatsız fıtık tedavisi Uzman fizyoterapist Ömer Arif Çetin ameliyatsız fıtık tedavisi hakkında bilgi verdi "Ameliyat olmadan önce bir kez daha düşünün" Hareketsizliğin beraberinde getirdiği fıtık tedavisine karşı son yıllarda ameliyatsız tedavi yöntemleri öne çıkıyor.

- Uzmanından ameliyatsız fıtık tedavisi

Uzman fizyoterapist Ömer Arif Çetin ameliyatsız fıtık tedavisi hakkında bilgi verdi

"Ameliyat olmadan önce bir kez daha düşünün"

İSTANBUL - Hareketsizliğin beraberinde getirdiği fıtık tedavisine karşı son yıllarda ameliyatsız tedavi yöntemleri öne çıkıyor. Tedaviyle ilgili bilgi veren Uzman Fizyoterapist Ömer Arif Çetin, "Halk dilinde kütletme uygulamasıyla blokajları açıyoruz. Arap ülkeleri, Avrupa ülkeleri olsun çok fazla revaçta ameliyatsız fıtık tedavisi. İlk başta korkuyorlar 'bu ses nereden geliyor bizim boynumuz mu kırılacak' gibi şüphelerle geliyorlar ama uygulamalar yapıldıktan sonra kişiler gayet mutlu oluyor. Ameliyat olmadan önce bir kez daha düşünmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Son yıllarda hareketsiz yaşam, düzensiz beslenmeyle birlikte gelen fazla kilolar gibi nedenlerle fıtık problemleri de çok sayıda insanda görülmeye başlandı. Kimi omurga rahatsızlıklarında vatandaşlar ameliyat yaptırırken son yıllarda fıtıkta "ameliyatsız" olarak uygulanan yöntemler öne çıkıyor. Uzman fizyoterapist Ömer Arif Çetin de ameliyatsız fıtık tedavisi hakkında bilgi verdi. Omurga rahatsızlıklarına karşı kişiye özel belirlenen tedavi yöntemi ve süresiyle birçok hastanın tedavisinin gerçekleştirildiğini belirten Çetin, uygulama kapsamında halk arasında kütletme olarak bilinen yöntemin de kullanıldığını söyledi.

"Halk dilinde kütletme uygulamasıyla blokajları açıyoruz"

Ameliyatsız tedavi yöntemi hakkında bilgi veren Uzman Fizyoterapist Ömer Arif Çetin, "Yaptığımız uygulama ameliyatsız fıtık tedavisi diye şu an gündemde, tamamen kas ve iskelet sistemine yönelik uygulamalarla beraber oradaki kasların gevşemesi ve oradaki eklemlere yapılan bazı manevralarla beraber oradaki blokajların açılmasına yönelik uygulamalar oluyor. Kasları gevşetiyoruz, sonrasında bazı cihazlarla beraber oradaki kasları güçlendiriyoruz. Halk dilinde kütletme uygulamasıyla blokajları açıyoruz. Ameliyatsız tedavisini gerçekleştirmiş oluyoruz. Amaç oradaki ağrının ve blokajın çözülmesi ve hastanın mutlu bir şekilde klinikten ayrılmasıdır. Seans tamamen hastanın muayenesine göre değerlendirilmektedir. Kişiye özel olarak programlandırma yapılmaktadır" dedi.

"Arap ülkeleri, Avrupa ülkeleri olsun çok fazla revaçta ameliyatsız fıtık tedavisi"

Covid-19 salgınıyla birlikte birçok insanın evlerinde hareketsiz kaldığına dikkat çeken Çetin, "Pandemiyle beraber malum insanlar eve kapalı hale geldi. Bununla beraber kaslar eridi, problemler ortaya çıkmaya başladı. Fıtık problemi, diğer farklı problemler olsun baş göstermeye başladı. Hareket berekettir, hareket olmadığı sürece de problemler ortaya çıkmaktadır. Özellikle Arap, Avrupa ülkeleri olsun çok fazla revaçta ameliyatsız fıtık tedavisi. Tabi ki herkes cerrahisiz bir şekilde bunun tedavisinin arayışında" şeklinde konuştu.

"Ameliyat olmadan önce bir kez daha düşünmelerini tavsiye ediyorum"

Yöntemin ilerleyen süreçte daha çok tercih edileceğini öngördüğünü belirten Çetin, "Türkiye'de daha yeni yeni ön plana çıkan bir tedavi bu, Avrupa'da Amerika'da ve çeşitli kıtalarda da ön planda olan bir tedavi yöntemi. Yaptığımız uygulamalar sonrasında da kişiler genelde çok mutlu oluyor. İlk başta korkuyorlar 'bu ses nereden geliyor bizim boynumuz mu kırılacak' gibi şüphelerle geliyorlar ama uygulamalar yapıldıktan sonra kişiler gayet mutlu oluyor. Tedavi sonrasında ağrısız, sızısız bir şekilde kliniğimizden ayrılıyorlar. Bir seans takriben 60 dakika sürüyor. Sadece kütletme uygulamaları yapılmıyor. Kas gevşetme ve çeşitli uygulamalar olsun. Farklı tedavi teknikleriyle birleştirip multidisipliner bir şekilde yaklaşıp hastaların tedavisini gerçekleştiriyoruz. Ameliyat olmadan önce bir kez daha düşünmelerini tavsiye ediyorum. Türkiye'de de bu uygulama yavaş yavaş ön palana çıkacak. Ameliyatsız fıtık tedavisi her yerde aktif bir şekilde devam edecektir" dedi.

Uzmanından ameliyatsız fıtık tedavisi
Uzmanından ameliyatsız fıtık tedavisi
Uzmanından ameliyatsız fıtık tedavisi
Uzmanından ameliyatsız fıtık tedavisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasibe Karadağ

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