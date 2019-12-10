Uzmanından ailelere uyarı: Altına kaçıran çocuğu bezlemeyin

10.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:58

Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, çocuklarda alt ıslatmanın bağırsak ve sinir ağlarının denetiminde fizyolojik bir problem yoksa genellikle psikolojik olarak değerlendirildiğini söyledi. Özçelik, "Altına kaçıran çocuk bezlenmemeli, ona karşı rencide edici sözler ve tavırlar sergilememelidir" dedi.

Altınbaş Üniversitesi Çocuk Gelişim Programı Başkanı Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, çocuklarda alta kaçırma sorununun nedenlerini, çözüm önerilerini ve ailelerin bu durumdaki çocuklara nasıl davranması gerektiğini anlattı. Özçelik, alta kaçırmanın özellikle çocukluk ve ergenlik dönemlerinde görülen genel bir problem olduğunu kaydederken "Bağırsak ve sinir ağlarının denetiminde fizyolojik bir problem yoksa altına kaçırma genellikle psikolojik olarak değerlendirilir" dedi.

"3-4 YAŞLARINA KADAR NORMAL SAYILMALI"

Alta kaçırmanın 5 yaş altı çocukların yaklaşık yüzde 20'sinde, 5-10 yaş aralığındaki çocukların ise yüzde 5'inde görüldüğünü ifade eden Özçelik, "Yaş ilerledikçe bu oran azalır. Altına kaçırma, 3-4 yaşına kadar normal kabul edilir. Ancak beş yaşın üzerindeki çocuklarda gece en az iki kere alta kaçırma durumu ortaya çıkmaya başlarsa bu bir problem olarak düşünülmeli" diye konuştu.

NEDENLER PSİKOLOJİK, BÖBREKLERE DİKKAT

Çocuklarda alta kaçırmanın çoğunlukla psikolojik nedenlere dayandığını ifade eden Uzman Psikolog Dila Özçelik, ancak böbrek ve şeker hastalıkları ile bağırsak, sinir ağı ve mesane problemlerinin de alt ıslatma sorununa yol açabileceğini söyledi. Dila Özçelik, fizyolojik sağlığı yerinde olduğu halde altına kaçırıyorsa çocuğun kendisini güvende hissetme, duyguları dışa vurabilme ve ailesinden gördüğü tutumla alakalı durumlarına bakmak gerektiğini vurguladı.

YATMADAN ÖNCE YEDİĞİ İÇTİĞİ TAKİP EDİLMELİ

Alt ıslatma problemine karşı öncelikle çocuğun genel fiziksel sağlık kontrolünden geçirilmesini öneren Uzman Psikolog Dila Özçelik şöyle devam etti:

"Çocuk fiziksel bakımdan sağlıklıysa izlenmesi gereken yol ilk etapta çocuğun fizyolojik döngüsünün takibidir. Özellikle yatmadan önce yediği ve içtiğine dikkat etmek, ilk etapta saat başı tuvalet ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak, idrar kontrolü açısından önemli. Bununla birlikte çocuğun genel psikolojisi de önemli. Çocuğun kendini güvende hissetmesi, genel problemlerini aile içinde dile getirebilmesi ve aileden özellikle bu konularda baskı görmemesi sorunun çözülmesi için etkili olacaktır."

"ALT ISLATAN ÇOCUĞU ASLA BEZLEMEYİN"

Altınbaş Üniversitesi Çocuk Gelişim Programı Başkanı Dila Özçelik, alt ıslatma problemi uzun süre devam ederse ailelere mutlaka alanında uzman bir psikologdan destek almalarını önerdiklerini söyledi.

"Burada asla yapılmaması gereken şeyler var" diyen Özçelik "Altını ıslatan çocuğun altı kesinlikli bezlenmemeli. Çünkü bez bağlamak çocuğun altını ıslatmasını önlemek bir yana artmasına sebep olabilir. Ayrıca alt ıslatma nedeniyle çocuklar kesinlikle cezalandırılmamalı" ifadelerini kullandı.

RENCİDE EDİCİ CÜMLE KULLANMAYIN

Uzman Psikolog Dila Özçelik, alt ıslatan çocuklarla ilgili ailelerin yapması gerekenlere ilişkin görüşlerini ise şöyle dile getirdi:

"Çocuk iç çamaşırının kuruluğunu belli aralıklarla kontrol etmesi yönünde teşvik edilmeli. Bu, hem kendini kontrol edebilmesi hem de sorumluluk bilincinin gelişmesi açısından önemli. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta, alt ıslatan çocuğa yönelik rencide edici cümleler kurmamak ve ses tonumuza özen göstermektir. Son olarak, mümkün olduğunca kıyaslamalardan kaçınmalı, çocuğa bir problemi olduğunda bunu rahatlıkla ebeveynleri ile paylaşabileceği düşüncesi aşılanmalı. Koşulsuz sevgi ortamı yaratabilmek, çocuğa aile içinde kendini güvende hissettirecek ve problemin azalmasına yardımcı olacaktır."

Kaynak: DHA