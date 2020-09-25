Uzmanından ailelere işitme taraması testi uyarısı
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Uzmanından ailelere işitme taraması testi uyarısı

25.09.2020 10:01 | Son Güncelleme: 25.09.2020 10:04
Uzmanından ailelere işitme taraması testi uyarısı

Sivas Numune Hastanesi Kulak Burun Boğaz doktoru Uzm. Dr. Furkan Şan, yenidoğan bebeklerin 1 ay içinde işitme taraması testleri ile değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Sivas Numune Hastanesi Kulak Burun Boğaz doktoru Uzm. Dr. Furkan Şan, yenidoğan bebeklerin 1 ay içinde işitme taraması testleri ile değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Şan, yaptığı yazılı açıklamada, işitme engelinin doğuştan veya doğduktan sonra farklı sebepler ile kulağın işitme yetisinde azalma olması ya da tamamen kaybolması olduğunu aktardı.

Doğum öncesi oluşan işitme engeli sebeplerinin bebekteki gelişme geriliği, iç kulak yapılarının anormal gelişimi, annenin geçirdiği bazı enfeksiyonlar gibi sebeplerden kaynaklandığını aktaran Şan, "Doğum sonrası oluşan işitme kaybının nedeni ise küvezde ve yoğun bakımda kalmaktan kaynaklanabilir. Daha büyük çocuklarda en sık gördüğümüz işitme kaybı sebebi, orta kulakta sıvı birikmesidir." ifadelerini kullandı.

İşitme kaybının belirtilerinin çocuğun yaşına göre değişebileceğine dikkati çeken Şan, şunları kaydetti:

"Bebeklerde sesle irkilme, emerken emmeyi bırakma gibi bulgular iyi duyduğuna işaret eder. İlerleyen aylarda ise çocuktaki dil gelişimi, kelime sayısı ve cümle kurup kurmaması, yani dil gelişimi bizim için uyarıcı olmaktadır. Örneğin çocuğun dil gelişiminin yaşıtlarına göre yavaş olması, cümlelerin yavaş olup hatta hiç konuşamaması bizler için işitme kaybı göstergeleridir. İşitme kaybı olan çocukların ileri yaşlardaki göstergeleri ise okul başarısında düşme, dikkat dağınıklığı, televizyon sesini yüksek açma gibi bulgulardır. Yenidoğan bebeklerin 1 ay içinde yeni doğan işitme taraması testleri ile değerlendirilmesi şarttır, bu tarama testleri de Sivas Numune Hastanesinde yapılmaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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