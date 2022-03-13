Uzmanından 40 yaş ütüne "glokom" uyarısı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ayşe Vural, bir tür göz rahatsızlığı olan glokomla ilgili açıklama yaptı.

Vural, yaptığı yazılı açıklamada, glokomun temelde göz tansiyonu yüksekliği ile birçok etkenin yer aldığı bir göz rahatsızlığı olduğunu ve dünyada 70 milyon insanda glokom rahatsızlığına rastlandığını aktardı.

Bu rahatsızlığın 40 yaşın üzerinde görülme olasılığının yüzde 2 olduğuna değinen Vural, "Tespit edildiği anda en önemli faktör olan göz tansiyonunu düşürmeye yönelik tıbbi müdahalelerde bulunulur fakat asıl sorun tanı konma aşamasındaki gecikmedir. Kişi, göz tansiyonunun yükseldiğini, bazı nadir durumlar hariç fark edemez. Son aşamaya gelmeden kişiyi uyaracak olan ağrı, kızarıklık, görme azalması bulguları ortaya çıkmaz. Tanı geç konulduğunda ise yapılabilecekler kısıtlanır. Çünkü göz siniri geri dönüşümsüz bir şekilde hasar görmüştür." ifadelerini kullandı.

Vural, 40 yaşından sonra bir kez göz muayenesi olunması ve sonrasında göz hekiminin belirlediği aralıklarla takibinin yapılması gerektiğini belirterek, "Glokom tanısı almış kişiler belirtilen aralıklarda göz tansiyonu ölçümü, görme alanı taraması ve sinir lifi taraması yaptırılarak takip edilir. Birinci derece akrabalarda glokom olması, diyabet gibi ek hastalıkların varlığı, ileri yaş gibi durumlar göz önüne alınarak muayene sıklığı göz hekimleri tarafından belirlenecektir." değerlendirmesinde bulundu.