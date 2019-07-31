Uzmanı uyardı: "Kurbanlık hayvanlar kesimden önce dinlendirilmeli"

Doktor Öğretim Üyesi Seyda Şahin, kurbanlık hayvanların kesimden önce dinlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Ana bilim dalında görevli doktor öğretim üyesi Seyda Şahin, kurbanın kesiminde ve kurban etinin tüketiminde dikkat edilmesi gerekenler hususunda bilgiler verdi. Şahin, kurbanlık hayvanın kesimden önce dinlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Kurbanlık hayvan, hayvan refahı kurallarına uygun olarak kesim öncesinde mutlaka dinlendirilmelidir. Sindirim sisteminin boşaltılması için 8-12 saat aç bırakılmalıdır. Kesim işlemi ehli kasaplar tarafından hayvan strese sokulmadan en kısa sürede yapılmalıdır" dedi.

"Kanı iyice akıtılmalı"

Kurbanlık hayvanın kanının iyice akıltılması gerektiğine dikkat çeken Şahin, "Kurban etlerinin muhafazasında ve kesim anında kanının iyice akıtılması gerekmektedir. Kan mikroorganizmalar için iyi bir ortam oluşturacağından kanı iyice akıtılmamış hayvan eti dayanıksız olur ve çabuk bozulur. Kurban etlerinin dinlendirilmesi; etin kalitesi, raf ömrü ve besin değeri açısından da önemlidir. Kesimde ek kas olup, dinlendirildikten sonda et olma özelliği kazanır. Kurban eti mümkünse kesim alanında parçalanarak 14-20 derece sıcaklıkta dinlendirilmelidir. Bu süre 5 saati geçmemeli ve ardından 4 derecede dolaba kaldırılmalıdır" dedi.

Kullanım miktarına göre ambalajlayın

Şahin, kurban etlerinin kullanım miktarına göre ambalajlanarak dolapta saklanılması tesviyesinde bulunarak, kurban etinin dayanıklılık süresinin dondurulmadan normal buzdolabı ortamında 5-6 gün olduğunu hatırlattı. İç organlar için bu sürenin 1-2 gün olduğunu ifade etti. Daha uzun süreli muhafaza edilecek etlerin ise eksi 18 derecede dondurularak bu ısıda muhafaza edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Dondurucuda saklanan donmuş etlerin ise 5 ay içerisinde tüketilmesi gerektiğini vurguladı. Şahin ayrıca kurban etinin kesilir kesilmez tüketilmemesi gerektiğini özellikle hatırlattı. - SİVAS

Kaynak: İHA