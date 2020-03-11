Uzmanı uyardı: Koronavirüsten korunmak için limon kolonyası kullanın
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Sağlık

Uzmanı uyardı: Koronavirüsten korunmak için limon kolonyası kullanın

Türkiye'de ilk koronavirüsü vakası dün gece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı.

11.03.2020 17:07 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:08
Uzmanı uyardı: Koronavirüsten korunmak için limon kolonyası kullanın

Türkiye'de ilk koronavirüsü vakası dün gece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Açıklamanın ardından uzmanlar uyarılarını sıklaştırdı. Limon kolonyası kullanımının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Nuriye Taşdelen Fışgın, "İçerisinde yüzde 60'ın üzerinde alkol barındıran limon kolonyalarını kullanın" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan koronavirüs açıklamasının ardından gözler virüsün yayılmasını engellemenin yollarına çevrildi. İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nuriye Taşdelen Fışgın, virüsün Türkiye'de görülmesinin beklenen bir durum olduğunu belirtti. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün 2002 ve 2012'de salgına neden olan virüs ile benzer olduğunu belirten Prof. Dr. Nuriye Taşdelen Fışgın, "Çin'de şu anda olgular azalıyor ve ölüm oranları düştü. Çin'de salgın kontrol altına alındı diyebiliriz. Dünya genelinde seyahat çok olduğundan Avrupa'da ciddi bir salgın yaşanıyor. Türkiye virüsün ortaya çıktığından bu yana önlemlerini sıkılaştırdı, iyi önlemler aldı dolayısıyla Türkiye'ye bulaş gecikti. Bulaşın bu kadar yüksek olduğu salgının (enfekte bir kişi 3 kişiyi hasta edebiliyor) Türkiye'ye gelmemesi beklenemezdi. Dolayısıyla beklediğimiz bir durumdu" diye konuştu.

"ELLER EN AZ 20 SANİYE YIKANMALI"

El yıkamanın önemine değinen Prof. Dr. Nuriye Taşdelen Fışgın, "El yıkama oranlarımız arttı ancak bunun daha fazla artması lazım. Ellerimiz bulaşma noktasında en kritik yerler. Ellerimizi su ve sabunla en az 20 saniye yıkamalıyız. Sürekli elimizi yıkayamıyorsak mutlaka alkol bazlı el dezenfektanı ya da kolonya kullanmalıyız. Özellikle alkol oranı en az yüzde 60'ın üzerinde olan limon kolonyaları tercih edilmeli. İkincisi ise öksürüp hapşırırken mutlaka bir peçete ile ağzınızı kapatmalısınız. Hapşırma ve öksürme sırasında bir milyon partikülü ağzımızdan çevremize yayıyoruz. 15 dakikanın üzerinde yakın temasta hızla bulaşıyor. O yüzden ağzımızı kapatmamız gerekiyor. Kapattığımızda da o mendil kirlendiği için onu çöpe atıp ellerimizi yıkamalıyız" uyarısında bulundu.

"KOLONYANIN İÇERİĞİ YÜZDE 60 ALKOL OLMALI"

Özellikle limon kolonyası kullanılmasını öneren Prof. Dr. Fışgın şu detaylara dikkat çekti:

"Kolonyayı elinize döktükten sonra parmak araları başta olmak üzere her alanını ovuşturmalısınız. El dezenfektanı ve kolonya gibi maddeleri kullandıktan sonra herhangi bir peçeteyle silmeden doğal yollarla kurumasını beklemelisiniz. Parfümlü kolonyaları değil limon kolonyasını kullanmalısınız. İçerisinde özellikle yüzde 60'ın üzerinde alkol bulunan kolonyaları kullanmalısınız. İran'da kolonyayı içtikleri yönünde haberler çıktı. Bu kesinlikle çok yanlış."

Okulların tatil edilmese bile havalandırılması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Fışgın, "Aileler çocuklara öncelikle el hijyenini öğretmeliler. Özellikle tuvaletlerde yeteri miktarda köpüren sabunlar kullanılmalı. Antibakteriyelli sabuna gerek yok. Çöp kovaları mutlaka kapaklı olmalı, öğretmenlerin her teneffüste sınıfların kapı ve camını açarak havalandırması gerekiyor. Hava akımı sağlarsak partikülleri temizlemiş oluruz" dedi.

VİRÜS YAZIN ORTADAN KALKAR MI?

Grip aşısına bile gerekli önemin verilmediğini ifade eden Prof. Dr. Nuriye Taşdelen Fışgın, "İnsanlar grip aşısını bile yaptırmıyor. Mevsimsel grip de riskli, şu anda salgın var. Koronavirüs aşısına baktığınız zaman kısa sürede ortaya çıkması beklenemez. Bir aşının ortaya çıkması yaklaşık 20 ayı bulur. Erken dönemde bu salgına yetişecek gibi görünmüyor. Yaz geldiğinde salgın devam eder mi, etmez mi bilmiyoruz. 2002'de görülen SARS virüsünde salgın yaz döneminde bitmiş ve bir daha çıkmamıştı. Suudi Arabistan çok sıcak olmasına rağmen Mers-CoV adı verilen virüsün görülmesi devam ediyor. Dolayısıyla bu virüs yazın sıcaktan dolayı ölür mü? konusunda çok net bilgimiz yok. Ancak yaz döneminde insanların toplu yaşadığı alanlar azalıyor. İnsanlar sokaklara çıkıyor. Yakın temas azaldığından bulaş oranı da düşüyor. Salgın o dönemde azalabilir" değerlendirmesinde bulundu.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

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