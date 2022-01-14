Uzmanı uyardı: Kaplıcada yüzülmez

TERMAL, YALOVA (DHA) - BALIKESİR Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Serdar Demirci, termal kaplıca ve havuzlara gidecek olanlara uyarıda bulundu. 36 derecenin üzerindeki su sıcaklığında yüzme ve egzersiz faaliyetlerinden uzak durulması gerektiğini kaydeden Dr. Demirci, "Hamilelere, kanser hastalarına, inflamatuar hastalığı sahip olup alevlenme döneminde olanlara, aktif enfeksiyonu olanlara, açık yarası olanlara kesinlikle önermiyoruz" dedi.

Türkiye'nin birçok bölgesinde, farklı mineral ve değerlere sahip kaplıca ve termal tesisler bulunuyor. Yılın 12 ayı hizmet veren tesisler, özellikle kış döneminde yerli ve yabancı çok sayıda turisti ağırlıyor. Bu dönemde talebin arttığı termal tesisler, sağlık turizminde önemli rol oynuyor. Termal su, birçok rahatsızlığın tedavisinde destekleyici olarak kullanılıyor.

"Hamilelerde, kanser hastalarında, kontrol edilemeyen hipertansiyonu olan hastalarda, bazı kardiyovasküler ve nörolojik hastalıklarda termal suların yan etkileri bulunuyor. Termal tesislere tatil amacıyla geldiyseniz benim önerim, yüksek sıcaklıklardaki sularda yüzme aktivitesi yapmamanız. Eğer yapacaksanız yüzme gibi aktiviteleri daha düşük sıcaklıklarda, örneğin 28-32 derece arasında sınırlayabiliriz. Bu sıcaklıktaki sularda, bu gibi aktiviteler daha sağlıklı şekilde yapılacaktır. Termal suları genellikle hamilelere, kanser hastalarına, inflamatuar hastalığa sahip olup alevlenme döneminde olanlara, aktif enfeksiyonu olanlara, açık yarası olanlara, bazı kardiyolojik ve nörolojik hastalıklara sahip olanlara kesinlikle önermiyoruz."