Uzmanı uyardı: "İnsan trafiği az olan yerde spor yapın"
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Uzmanı uyardı: "İnsan trafiği az olan yerde spor yapın"

Uzmanı uyardı: "İnsan trafiği az olan yerde spor yapın" Kardiyoloji Uzmanı Doktor İsmail Erdoğu, normalleşme sürecinde kalp hastalarının, insan trafiğinin az olduğu sabah saatlerinde spor yapmaları gerektiğini belirtti Kardiyoloji Uzmanı Doktor İsmail Erdoğu, normalleşme sürecinde...

23.06.2020 13:17 | Son Güncelleme: 23.06.2020 13:23

Uzmanı uyardı: "İnsan trafiği az olan yerde spor yapın"

Kardiyoloji Uzmanı Doktor İsmail Erdoğu, normalleşme sürecinde kalp hastalarının, insan trafiğinin az olduğu sabah saatlerinde spor yapmaları gerektiğini belirtti

SİVAS - Kardiyoloji Uzmanı Doktor İsmail Erdoğu, normalleşme sürecinde kalp hastalarının, insan trafiğinin az olduğu sabah saatlerinde spor yapmaları gerektiğini söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doktor İsmail Erdoğu, normalleşme süreci boyunca kalp hastalarının spor ve egzersizi bırakmaması gerektiğini belirterek, "2020 yılında olağanüstü bir süreçten geçiyoruz, bir pandemi süreci yaşıyoruz. Viral bir enfeksiyon dünyanın her tarafında yaygın bir enfeksiyon oluşturdu. Ülkemizde de bununla ilgili ciddi önlemler alındı. Şimdi yeniden bir rahatlama süreciymiş gibi görünen ama kontrolün elden bırakılmadığı bir dönem yaşıyoruz. Sıkıntılı bir süreç insanların evinde kalmak zorunda olmaları, sosyal yaşantılarına ara vermiş olmaları zor. Ailelerin birbirlerini görememesi zor. Şunu çok iyi biliyoruz ki özellikle kalp hastalarının spor, egzersiz yapmaları, dışarıda gezinmeleri evde kalmalarından daha olumlu bir şeydi ama günümüzde bu hastaların birçoğunun evlerine kapanmaları yönünde bizler öneriler de bulunmaya başladık. Yavaş yavaş artık biraz serbestleşme söz konusu ama çok dikkat etmek gerekiyor. Yine sosyal mesafeye dikkat etmek, kalabalık alanla girmemek yakın temasın olabileceği bir takım alanlardan uzak durmak gerekiyor" dedi.

"Kalp hastalarının ciddi şikayetleri varsa hastaneye başvursun"

Erdoğu, kalp hastalarının ciddi şikayetleri varsa hastane izni alarak mutlaka hastaneye başvurmaları gerektiğini söyleyerek, "Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir dışında yaşayan insanlar Anadolu da çok daha şanslılar. Bugün bu şanslarını çok daha iyi fark ediyorlar. Köylerde yaşayan ya da bugün bizim olduğumuz Sivas gibi coğrafyasının geniş, insan sayısının sınırlı olduğu bölgelerde dışarıya çıkmak çok daha rahat ve risksiz. Bugün köylerdeki birçok hastamız izolasyondan neredeyse hiç etkilenmedi. Birçoğu hem gündelik işlerini yaptılar hem de konforlu bir zaman geçirdiler. Bu nedenle benim kalp hastalarına bu süreçle ilgili bir takım önerilerim olacak. Kalp hastalarının ciddi şikayetleri varsa örneğin göğüs ağrısı, çarpıntı, baygınlık hissi gibi. Bu hisler süreç ne olursa olsun ihmal edilecek şikayetler değiller. Korona süreci çok daha ilerlemiş olsa, dışarı çıkış yasakları yeniden gelse bile hastane izni alarak mutlaka hastanelere gelmeleri gerekiyor. Çünkü kalp hastalıklarının şikayetleri ne yazık ki kötü seyredebiliyor. Erken müracaat oldukça önemli" dedi.

Doğaya çıkın

Erdoğu, hastaların evde kalmaları psikolojilerini etkilediğinden dolayı doğaya çıkarak daha kaliteli bir yaşam sürebileceklerini ifade ederek, "Bu süreçte hastalar ne yapabilir. Kalabalık yerlerden uzak durup, örneğin daha sakin caddelerde, parklarda, insan trafiğinin daha az olduğu saatlerde, örneğin sabah erken kalkmak, sabah 6-7 gibi. Artık gün çok çabuk aydınlanıyor. Bu saatlerde spor yapabilirler. Hem insanlar göreceli olarak uzak kalmış olurlar. Hem de o park ve bahçelerin tadını çıkarmış olurlar. Hastaların evde kalması psikolojilerini etkiliyor. Daha stresli oluyorlar. Daha gergin bir sürece giriyorlar. Bu sürecide atlatmalarının yolu bence doğaya çıkmaları, zamanını iyi değerlendirerek, spor yaparak daha kaliteli bir yaşam süreceklerini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Uzmanı uyardı: 'İnsan trafiği az olan yerde spor yapın'

Kaynak: İHA

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