Uzmanı uyardı: Acı olan, gerçek zeytinyağıdır
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Uzmanı uyardı: Acı olan, gerçek zeytinyağıdır

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, 1926 yılında dedesinin başlattığı zeytinyağı üretimi ve ticaretini sürdüren Hilmi Yıldırım, acı olanın gerçek zeytinyağı olduğunu belirterek, "İyi zeytinyağı boğazı yakacak ancak mideyi yakmayacak" dedi.

Uzmanı uyardı: Acı olan, gerçek zeytinyağıdır
30.06.2020 09:26 | Son Güncelleme: 30.06.2020 09:30
AYDIN'ın Germencik ilçesinde, 1926 yılında dedesinin başlattığı zeytinyağı üretimi ve ticaretini sürdüren Hilmi Yıldırım, acı olanın gerçek zeytinyağı olduğunu belirterek, "İyi zeytinyağı boğazı yakacak ancak mideyi yakmayacak" dedi. 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, aralarında zeytinyağının da bulunduğu birçok gıda ürününde yapılan taklit ve tağşişlerin affedilmeyeceğini açıkladı. Aydın Germencik'in Hıdırbeyli Mahallesi'nde 94 yıldır hizmet veren zeytinyağı firması sahibi Hilmi Yıldırım, hakiki zeytinyağının nasıl anlaşılacağını DHA muhabirine anlattı. İyi zeytinyağının kokusundan ve tadından anlaşıldığını belirten Yıldırım, "Koku ve tat çok önemlidir. Tadarken, ağzında belli bir acılık oluşur ve boğazı yakar. Eğer boğazı yakmaz ise kaliteli bir zeytinyağı değildir. Buzdolabına konulduğunda normal zeytinyağı donar. Taklit zeytinyağları ise asla ve asla donmaz" dedi.

'BOĞAZI YAKACAK AMA MİDEYİ YAKMAYACAK'Tatlı olan zeytinyağının vatandaşı aldatmaması gerektiğine dikkat çeken Yıldırım, "Zeytinyağının içine kanola, pamuk yağı ve çiçek yağı gibi çeşitli yağlar karıştırılabiliyor. Bu karıştırılan yağlarda yumuşak olduğu için vatandaşa tatlı gelir. Ama gerçek zeytinyağını ağızlarına aldıklarında 'Acı' derler. Aslında acı olan gerçek zeytinyağıdır. Tatlı olan zeytinyağı kaliteli değildir. İyi zeytinyağı boğazı yakacak ama mideyi yakmayacak. En önemli kıstas budur. Tatlı zeytinyağı olmaz. Meyvesinden dolayı belli bir acılık oluşur" diye konuştu. Ucuz zeytinyağına vatandaşın kanmamasını tavsiye eden Yıldırım, "Günümüzde piyasada litresi 14-15 liraya satılan zeytinyağları var. Tüketicilerin asla ve asla bu fiyatlara kanmaması gerekiyor. Bugün standart olan bir zeytinyağının kilosunun toptan fiyatı 17 lira 50 kuruş ile 20 lira arasında değişiyor. Ucuz zeytinyağı almak bana göre kandırmacadır" dedi.PET ŞİŞELERDE SATILAN ZEYTİNYAĞLARINA DİKKAT

Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak da yol kenarlarında özellikle pet şişeler içinde satılan zeytinyağlarının tağşişe çok açık olabileceğinin altını çizdi. Toprak, "Natürel sızma zeytinyağının içerisine ayçiçeği yağı, mısır özü yağı, fındık yağı gibi yağları katılıyor. Pamuk yağının içerisine zeytinyağı katıp rengini koyulaştırıp, elde edilen yağı zeytinyağı olarak satan firmaların olduğunu biliyoruz. Özellikle yol kenarlarında satılan açık renkli su şişelerinde satılan zeytinyağları tağşişe çok açıktır. Vatandaş, hileli olup olmadığını ne yazık ki anlayamaz. Bu yağların laboratuvarlarda incelenmesi gerekir. Renginden, kokusundan, donma seviyesinden anlaşılabilir gibi şeyler söylense de renk ve kokusundan anlaşılmaz çünkü zeytinin yetiştiği yerler farklılıklar gösterdiği için kokusu, tadı farklı olabilir. Bazı kişiler zeytinyağını içebiliyor. Natürel bir zeytinyağı içildiği zaman genizde hafif bir yanma hissi bırakmalıdır" diye konuştu. 


- İzmir

%100 Doğal, Naturel Sızma Zeytinyağı Fiyatları

Kaynak: DHA

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