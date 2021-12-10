Uzmaneller Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinden Vali İlhami AKTAŞ'a ziyaret

Uzmaneller Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Hale YURTSEVEN, Özel Eğitim Öğretmeni Mehmet VAROL, Rehberlik Öğretmeni Gamze ONAT ve öğrencimiz Berkay YILMAZ Vali İlhami AKTAŞ'ı makamında ziyaret etti.

Vali İlhami AKTAŞ, Müdür Hale YURTSEVEN, öğrencimiz Berkay YILMAZ ve öğretmenleriyle yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti.

Ziyarette; Uzmaneller Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Hale YURTSEVEN kurum faaliyetleri ve özel bireylerle yapılan çalışmalar hakkında Vali İlhami AKTAŞ'a bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali İlhami AKTAŞ, Uzmaneller Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Hale YURTSEVEN'e çalışmalarında başarılar diledi.

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