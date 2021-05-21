UZMANDAN VATANDAŞLARA 'YILAN' UYARISI
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UZMANDAN VATANDAŞLARA 'YILAN' UYARISI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'de havaların ısınması nedeniyle evlerde ve sokaklarda yılanlar daha sık görülmeye başlandı.

MERSİN'de havaların ısınması nedeniyle evlerde ve sokaklarda yılanlar daha sık görülmeye başlandı. Vatandaşlara uyarılarda bulunan Veteriner Hekim Celal Çevik Eroğlu, "Yılanla karşılaştıklarında panik yapmasınlar, üzerine gidip tutmaya, yakalamaya çalışmasınlar. İtfaiyeyi arayıp yardım istesinler" dedi.

Yaz mevsiminin gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusundan uyanan yılanlar, kendilerini doğaya bırakmaya başladı. Yaşam alanları azaldığı için yiyecek bulmakta zorlanan yılanlar evlere girmeye başladı. Özellikle pandemi nedeniyle sokakların boşalmasıyla birlikte de yılanlar caddelerde görülmeye başladı. Yılanların ortaya çıkması vatandaşlarda tedirginlik yaratırken, Büyükşehir Belediyesi Veteriner Daire Başkanlığı'nda görevli Veteriner Hekim Celal Çevik Eroğlu, "Yılanla karşılaşınca panik yapmayın" uyarısında bulundu.

'GÖRÜNTÜ OLMALARI DOĞAL BİR SÜREÇ'

Yılanların Nisan, Mayıs, Haziran aylarında beslenme ve üreme için uyanıp doğaya çıktıklarını belirten Eroğlu, "Bu aylarda yılanlarla karşılaşmamız kaçınılmaz. Koronavirüs pandemisinde insanların evlerine çekilip sokakların boşalması nedeniyle yılanlar şehir içinde daha fazla görünmeye başlandı. Biz yıların doğasını kullanıyoruz. Onların doğal ortamlarını işgal ettiğimiz için karşılaşmamız gayet doğal" dedi.

'PANİK YAPMAYIN'

Yılanların zararlı canlılar olmadıklarını, bir tehlikeyle karşılaştıklarında savunma pozisyonuna geçerek tepkide bulunduklarını kaydeden Eroğlu," Bölgemizde gördüğümüz yılanların doğaya zararından çok yararı mevcut. Bölgemizde karayılan, boz yılan, engerek türlerini daha çok görüyoruz. Üreme ve beslenme için tabiata çıkmalarından dolayı karşılaşmamız doğal. Vatandaşlar yılanla karşılaştıklarında öncelikle korkmasınlar, sakin davransınlar. Hayvanlar kendilerine zarar vereceğimizi anladıklarında tepki gösteriyorlar. İzbe, sakin, uzun zamandır kullanılmayan evler, çalılık, kayalık, yaylalık bölgelerde görülüyor. Şu an insanlar hem havaların ısınması hem de koronavirüs pandemisi nedeniyle yaylalara gidiyor. Buralarda yılanlarla karşılaşmaları doğal bir durum. Yılanla karşılaştıklarında panik yapmasınlar, üzerine gidip tutmaya, yakalamaya çalışmasınlar. Yılanla karşılaştıklarından Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesini arayarak yardım istesinler" diye konuştu.

UZMANDAN VATANDAŞLARA 'YILAN' UYARISI
UZMANDAN VATANDAŞLARA 'YILAN' UYARISI
UZMANDAN VATANDAŞLARA 'YILAN' UYARISI
UZMANDAN VATANDAŞLARA 'YILAN' UYARISI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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