Uzmandan ramazanda doğru ve sağlıklı beslenme önerileri Uzmandan ramazanda doğru ve sağlıklı beslenme önerileriİZMİR'de koronavirüsle mücadele sürerken, uzmanlar ramazanda doğru ve sağlıklı beslenmek için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Uzmandan ramazanda doğru ve sağlıklı beslenme önerileri

İZMİR'de koronavirüsle mücadele sürerken, uzmanlar ramazanda doğru ve sağlıklı beslenmek için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Uzman Diyetisyen Ceren Batmaz Sarı, "Bağışıklığımızı koruyarak oruç tutmak mümkün. Oruç iştahın dengelendiği ve sağlığa çeşitli yararlarının olduğu bir dönemdir" dedi.

Türkiye'de koronavirüsle mücadele aralıksız sürerken, ramazanın da gelmesiyle birlikte uzmanlar oruç tutacaklar için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Uzmanlar bu dönemde sağlıklı beslenmenin önemli olduğunu vurgularken, hangi besinlerin bağışıklığı güçlendireceği ile ilgili de bilgi verdi. Oruç tutmanın vücut üzerinde olumlu etkileri olduğunu vurgulayan uzmanlar, bu süreçte özellikle sıvı ve protein alımına dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Ramazan ayının bağışıklık üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Ceren Batmaz Sarı, "Koronavirüs salgını yaşadığımız bugünlerde bağışıklığımızı koruyarak oruç tutmak mümkün. Oruç iştahın dengelendiği ve sağlığa çeşitli yararlarının olduğu bir dönemdir. Fakat tabii ki orucun sağlığa etkilerinden yararlanabilmek sağlıklı seçimler yapmak, ihtiyacımız olan besin gruplarını dengeli ve yeterli oranda tüketmek önemlidir. Bu dönemde bağışıklığımız için de meyve sebze, tahıl, süt grubu ve protein kaynağı besinleri ihtiyacımız oranında beslenmemizde yer vermeliyiz. Uzun süre açlıktan sonra çorba ile orucumuz sonlandırmak sindirim sistemimizin sağlığı açısından da önemlidir" dedi.

'ÇORBADAN SONRA 5-10 DAKİKA ARA VERİN'

Çorbanın ardından başlanılan iftar yemeğinde nelerin tüketilebileceğini anlatan Sarı, şunları söyledi:

"Çorbadan sonra 5-10 dakika kadar ara verip iftarımıza zeytinyağlı veya etli sebze yemeği devam edebiliriz. veya yanında salata ile zenginleştirdiğiniz kurubaklagil yemeğini tüketebiliriz. Aynı zamanda iftarda bağırsaklarımızın da dostu olan yoğurt, kefir veya ayran gibi besinleri de mutlaka yer vermeliyiz."

'AZ YAĞLI, BOL PROTEİNLİ VE SAĞLIKLI KARBONHİDRAT'

Sahurda da yenilebileceklerle ilgili bilgi veren Sarı, "Sahur yemeğinde az yağlı, bol proteinli ve de sağlıklı karbonhidrat tüketilmeli. Tok tutabilecek tam buğday ekmeğine tost, yanına ayran yapılabilir. Ton balıklı sandviç yanına açık çay içilebilir. Menemenle yoğurt ve tam buğday ekmeği ya da çorba, peynir ve tam tahıllı ekmek çeşitlerinden birini yemeyi tercih edilebilir" dedi.

'SAHURA KADAR 8 BARDAK SU TÜKETİLMELİ'

Hem oruç dönemi hem de bağışıklığımız için iftarda mutlaka su içmek gerektiğini belirten Sarı, "Sahura kadar 8 bardak su tüketimini ihmal etmemek gerekir. Bu dönemde hem bağışıklığınızın olumsuz etkilenmemesi, hem de açlık sürecini daha kolay geçirebilmek için fazla şekerli, tuzlu ve yağlı besinleri sınırlandırmayı öneriyorum. Tatlı tercihlerimizi de hafif sütlü tatlılar veya kuru meyveler olarak yapmak iyi olur bu dönemde" diye konuştu.

Kaynak: DHA