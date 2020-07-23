Uzmandan 'kurban etini dinlendirmeden tüketmeyin' uyarısı
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Uzmandan 'kurban etini dinlendirmeden tüketmeyin' uyarısı

Uzmandan 'kurban etini dinlendirmeden tüketmeyin' uyarısı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr.

Uzmandan 'kurban etini dinlendirmeden tüketmeyin' uyarısı
23.07.2020 17:38 | Son Güncelleme: 23.07.2020 17:41

Uzmandan 'kurban etini dinlendirmeden tüketmeyin' uyarısı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Seyda Şahin, Covid-19'un kurbanlık hayvanlardan bulaştığını gösteren bir vaka bulunmadığını belirterek kurban etinin en az 12 saat dinlendirildikten sonra tüketilmesi gerektiğini söyledi

SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Seyda Şahin, Covid-19'un kurbanlık hayvanlardan bulaştığını gösteren bir vaka bulunmadığını belirterek kurban etinin en az 12 saat dinlendirildikten sonra tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Seyda Şahin, pandemi sürecinde kurban kesimi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dünyanın pandemiden dolayı olağanüstü bir dönemden geçtiğini ve pandemi koşullarında ilk defa bir Kurban Bayramı geçirileceğini belirten Şahin, yaklaşan kurban bayramı öncesi tedbirin elden bırakmaması gerektiğini söyledi.

"Kurbanlık hayvanlarda, Covid-19'un bulaştığını gösteren bir kanıt yoktur"

Dr. Öğr. Üyesi Şahin, Covid-19'un kurbanlık hayvanlardan bulaştığını gösteren bir kanıt olmadığını belirterek, "Covid-19, damlacık ve temas yoluyla, hasta insandan duyarlı insanlara bulaşan bir hastalıktır. Kurbanlık hayvanlarda, bugüne kadar Covid-19'un bulaştığını gösteren bir kanıt yoktur. Dolayısıyla, bu zamana kadar görülmüş veya bildirilmiş herhangi bir vakamız yoktur. Ancak, bu durum tedbiri elden bırakmayı gerektirmiyor. Kurban satış, kesim, parçalama ve dağıtım aşamalarında ve bayramlaşma esnasında yoğun bir insan hareketliliği olacaktır. Bu bağlamda, hayvanlardan ziyade insandan insana bulaşma söz konusu olabileceği için, fiziksel mesafenin korunması, maskenin doğru takılması ve temizlik kurallarına uyulması çok önemli olacaktır" dedi.

"Hayvan satış noktalarına vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerinde olanlar girmemeli"

Hayvan satış noktalarına girişlerde insan kalabalığını önlemek için giriş-çıkışa uygun kontrollü kapılar oluşturulası gerektiğini belirten Şahin, "8 metrekarelik alana giriş satıcı veya müşteri olacak şekilde kontrollü sağlanmalıdır. Hayvan satış yerlerine girenlerin ateşi ölçülmeli, vücut sıcaklığı 38C'nin üzerinde olanların girişlerine izin verilmemeli, maske takılmalı, fiziksel mesafeye uyulmalı ve el temizliğine özen gösterilmelidir. Kurban Bayramı'nda bir gelenek olan tokalaşarak hayvan satış işlemi bu bayramda olmamalıdır. Kurban kesim işlemi Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından önceden belirlenen, standartları kontrol edilen ve yetkilendirilmeleri sağlanan yerlerde gerçekleştirilmelidir. Kesim alanına hayvan sahiplerinin girişi engellenmeli sadece bir hayvan sahibi, hissedarının sosyal mesafeye dikkat edilerek kesim yerine alınmalıdır. Kesimhaneler önünde kalabalık oluşumunu önlemek için bu yıl kesimler randevu usulü gerçekleştirilecektir. Bayramın birinci gününde kurban kesim alanlarında aşırı yoğunluk yaşanmaması için kurban kesiminin diğer günlerde de yapılabileceği unutulmamalıdır " dedi.

"Her kesimden sonra eldiven değiştirilmeli, kesim aletleri temizlenmeli"

Kesim alanlarında görevli kasap ve yardımcı personelin kesimden önce Covid-19 yönünden sağlık kontrolünden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, kesim işlemlerinin ardından aletlerin temizlenmesi uyarısında bulundu. Şahin,"Her bir hayvan kesiminden sonra eldiven değiştirilmeli, kesim aletlerinin temizlenmesine dikkat edilmelidir. Kesim, parçalama ve paketleme aşamalarında temizlik kurallarına maksimum dikkat edilmeli, fiziksel mesafe korunmalı ve en az iki metre aralıklarla bariyer oluşturulmalıdır. Kurban kesimi sonucu elde edilen etler ve tüketilebilir sakatatlar, kurban sahiplerine ayrı ayrı ve gıda ambalajına uygun paketli bir şekilde teslim edilmelidir. Kesim yerlerindeki deri, işkembe, ayak gibi yan ürün ve atıkların hem insan sağlığı ve hem de çevre sağlığı açısından risk oluşturmaması için gerekli önlemler alınmalı ve uygun bir şekilde bertaraf edilmesi sağlanmalıdır " ifadelerine yer verdi.

Kurban eti en az 12 saat dinlendirilmeli

Konuşmasının sonunda Dr. Öğr. Üyesi Şahin, etin eve getirildikten sonra parçalar halinde tepsilere yerleştirilmeli, yeterince oksijen alması sağlanarak, + 4 derecede dinlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek, etin hayvan kesilir kesilmez hemen tüketilmesinin uygun olmadığını, en az yine + 4 derecede 12 - 24 saat dinlendirdikten sonra tüketime sunulmasının sağlık açısından önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA

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