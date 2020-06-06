Uzmandan, "Köyde gibi yaşayın, erken yatın erken kalkın" önerisi
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Uzmandan, "Köyde gibi yaşayın, erken yatın erken kalkın" önerisi

Korona virüs salgının insanların rutinleri başta olmak üzere hayatımızda önemli değişikliklere yol açtığını belirten Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Hakan Balıbey, modern tıbbın geldiği noktanın özetinin "Köyde gibi yaşayıp erken yatıp erken kalmak" olduğunu söyledi.

Uzmandan,
06.06.2020 13:02 | Son Güncelleme: 06.06.2020 13:02

Korona virüs salgının insanların rutinleri başta olmak üzere hayatımızda önemli değişikliklere yol açtığını belirten Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Hakan Balıbey, modern tıbbın geldiği noktanın özetinin "Köyde gibi yaşayıp erken yatıp erken kalmak" olduğunu söyledi.

Covid-19'la mücadele ve yeni normal sürece geçilmesiyle ilgili bilgi veren Medical Park Elazığ Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Hakan Balıbey, önerilerde bulundu. Doç. Dr. Balıbey, "Salgın rutinlerimizi ve ritmlerimizi değiştirdi. İşimizi, çevremizle olan ilişkimizi, her şeyimizi değiştirdi. Hayatımızı sekteye uğratan ciddi bir salgındır. Bu dönemde etkilenmemiz, bir miktar stres yaşamamız çok doğaldır. İşimiz, alışkanlıklarımız, iştahımız ve uyku düzenimiz değişti. Daha önceden aksattığımız, zaman ayıramadığımız pek çok aktiviteye zaman ayırabiliriz. Kitap okuyabiliriz, çocuklarımızla oyun oynayabilir, puzzle yapabiliriz. Mutfakta eşimizle birlikte güzel bir yemek yapıp yiyebiliriz. Ailece yapmaya vakit bulamadığımız ertelediğimiz planlarımızı bu dönemde gerçekleştirebiliriz" dedi.

"ERKEN YATIN, ERKEN KALKIN"

Fiziksel mesafenin önemine de değinen Doç. Dr. Balıbey, "Sosyal mesafeleri küçültelim, fiziksel mesafeyi artıralım. Evimizde olduğumuz sürece ailemizi ve akrabalarımızı arayıp hatırlarını soralım. Onları aramamız hem bize iyi gelecek hem de onların moralini yükseltecektir. İhtimallere değil gerçeklere, kontrol edemediklerimize değil değiştirebileceklerimize ve yapabileceklerimize odaklanmalıyız. Rutinlerimize ve ritimlerimize dikkat etmeliyiz. Uyku ve yeme içme düzenimize dikkat etmemiz hem ruhsal hem de fiziksel sağlığımız açısından gereklidir. Düzenli uyku ruhsal durumu dengelemekle kalmaz vücudun yenilenmesini de sağlar. Özellikle gece uykusu çok önemlidir. İdeal olanı saat 23.00 gibi uyumaktır. Modern tıbbın geldiğimiz noktadaki önerisi, 'Köyde gibi yaşayıp erken yatın, erken kalkındır" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Hanifi Şahin/İHA)

Kaynak: İHA

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