ARDAHAN Uzmandan karga istilası değerlendirmesi: Tarımsal arazilere zarar vermiyorlar
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ARDAHAN Uzmandan karga istilası değerlendirmesi: Tarımsal arazilere zarar vermiyorlar

16.03.2021 08:42 | Son Güncelleme: 16.03.2021 09:29

Uzmandan karga istilası değerlendirmesi: Tarımsal arazilere zarar vermiyorlarARDAHANLI Uzman Biyolog ve Çevre Mühendisi Kemal Kayatürk, kentte yaşanan karga istilasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Uzmandan karga istilası değerlendirmesi: Tarımsal arazilere zarar vermiyorlar

ARDAHANLI Uzman Biyolog ve Çevre Mühendisi Kemal Kayatürk, kentte yaşanan karga istilasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Kayatürk, kargaların tarım arazilerine zararının olmadığını belirterek, "Özellikle beslenme biçimi nedeni ile kargalar insanlara son derece yarar sağlayan canlılardır" dedi.

Ardahan, son günlerde kargaların istilasına uğruyor. Belirli aralıklarla bir anda ortaya çıkan ve gökyüzünü kaplayan ve çıkardıkları seslerle korku filmlerini andıran karga istilası kentin en çok konuşulan konusu. Özellikle yağışlı ve rüzgarlı havalarda gökyüzünü kaplayan binlerce kargayla ilgili bilgi veren uzman biyolog ve çevre mühendisi Kemal Kayatürk, kargaların tarım arazilerine bir zararının olmadığını söyledi.

Kayatürk, 'Kargalarda diğer canlılar gibi besin zincirinin bir halkasıdır. Özellikle beslenme biçimi nedeni ile insanlara son derece yarar sağlayan canlılardır. Kargalar hem otçul hem de etçil beslenebilirler. Bu nedenle tarım alanındaki kargaların birinci tercihi arazide ekili olan kültür bitkisi değil, orada var olan böcekler ve diğer canlılardır. Ardahan gibi böcek ilacının sıfıra yakın olduğu yerlerde tarım alanındaki böcek ve diğer küçük canlılar oldukça fazladır. Bu durum kargalar için çok cazip bir durumdur. Arazide yiyebileceği böcek ve diğer hayvanları bulamayan kargalar arazideki tarım ürünlerine yönelirler. Tarımsal ürünlere zarar veren hızlı üreyen böcekleri, böcek yumurta ve tırtıllarını yiyerek üremelerini önler ve tarımsal verimin artmasını sağlamada büyük katkıda bulunurlar' diye konuştu.

ARDAHAN Uzmandan karga istilası değerlendirmesi: Tarımsal arazilere zarar vermiyorlar
ARDAHAN Uzmandan karga istilası değerlendirmesi: Tarımsal arazilere zarar vermiyorlar
ARDAHAN Uzmandan karga istilası değerlendirmesi: Tarımsal arazilere zarar vermiyorlar
ARDAHAN Uzmandan karga istilası değerlendirmesi: Tarımsal arazilere zarar vermiyorlar
ARDAHAN Uzmandan karga istilası değerlendirmesi: Tarımsal arazilere zarar vermiyorlar
ARDAHAN Uzmandan karga istilası değerlendirmesi: Tarımsal arazilere zarar vermiyorlar
ARDAHAN Uzmandan karga istilası değerlendirmesi: Tarımsal arazilere zarar vermiyorlar
ARDAHAN Uzmandan karga istilası değerlendirmesi: Tarımsal arazilere zarar vermiyorlar
ARDAHAN Uzmandan karga istilası değerlendirmesi: Tarımsal arazilere zarar vermiyorlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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