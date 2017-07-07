Uzman Uyarısı: Aşırı Sıcaklar Stres Bozukluğuna Neden Olabiliyor

PSİKİYATRİ Uzmanı Dr. Mehmet Hancıoğlu aşırı sıcakların deprem, sel ve benzeri doğal afetlerdeki gibi travma yaratabildiğini ve pek çok kişide buna bağlı 'travma sonrası stres bozukluğu' görülebildiğini söyledi. Sıcakla ilgili olarak en çok yaşlı ve kalp-damar hastalarına uyarı yapıldığını belirten Uzm. Dr. Hancıoğlu, "Aşırı sıcak hava psikiyatri hastalarını da çok etkiliyor" dedi.



Türkiye'yi etkisi altına alan Afrika sıcakları geride kalıp mevsim normallerine dönülürken, İzmir Kent Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Hancıoğlu, önlem alınmadığı takdirde 35- 40 derecelik sıcaklıkların sadece beden değil, ruh sağlığını da bozabileceğine dikkat çekti. Demanslı hastaların, ilaç kullanan psikiyatri hastalarının bugünlerdeki hava sıcaklıklarından olumsuz etkileneceğini belirten Uzm. Dr. Hancıoğlu şöyle konuştu:



"Aşırı sıcağa bağlı olarak intihar girişimlerinde istatiksel olarak artış ve depresyon hastalarının sayısında artış görüldüğü bildirilmektedir. Demanslı (bunama) hastalarda hastaneye yatış oranı yükselirken, şizofreni gibi ağır akıl hastalıklarında da hastaların kullandıkları ilaç ve aşırı sıcağın etkileşimi nedeniyle hipertemi (vücut ısısının yükselmesi) gelişebiliyor. Nasıl oluştuğu çok bilinmemekle birlikte çevresel asgari temel yaşam koşullarının bozulmasına bağlı olarak bazı kişilerde sıkıntı, kaygı ve depresyon belirtileri görülebiliyor. Sağlıklı kişiler için bile saat 11.00-16.00 arasında dışarı çıkılmaması önerilirken, yaşlılar, kalp-damar hastaları için olduğu gibi bunama ve psikiyatri hastalarının da aşırı sıcağa maruz kalmaları önlenmeli. Serin, klimalı ortamlarda bulunmaları sağlanmalı. Sıcakların ruh sağlığımızı olumsuz etkilememesi için yapılan uyarılar ciddiyetle dikkate alınmalı."



- İzmir