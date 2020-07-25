Uzman onbaşının, hayatını kaybettiği kaza kamerada Uzman onbaşının, hayatını kaybettiği kaza kameradaKOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu'nun gişelerine çarpan aracının takla atması sonucu Uzman Onbaşı Erhan Uçar'ın hayatını kaybettiği kaza gişede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Uzman onbaşının, hayatını kaybettiği kaza kamerada

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu'nun gişelerine çarpan aracının takla atması sonucu Uzman Onbaşı Erhan Uçar'ın hayatını kaybettiği kaza gişede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza 22 Temmuz sabahı Kuzey Marmara otoyolu Demirciler gişelerinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Uzman Onbaşı Erhan Uçar idaresindeki 34 BIM 576 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gişelerin beton bariyerlerine çarparak takla attı. İtfaiye tarafından araç içerisinde sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü Uçar, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

KAZA ANI KAMERADA

Uzman Onbaşı Erhan Uçar'ın hayatını kaybettiği trafik kazası gişelerde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Uçar'ın aracının hızla gelerek beton bariyere çarptığı ve takla attıktan sonra sürüklendiği sırada alev alarak yanmaya başladığı görülüyor.

Kaynak: DHA