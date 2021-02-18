Uzman onbaşı, tartıştığı sabıkalı tarafından öldürüldü

TEKİRDAĞ'da Uzman Onbaşı Tugay Eyüpoğlu (27) çok sayıda suçtan sabıkalı S.K. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

TEKİRDAĞ'da Uzman Onbaşı Tugay Eyüpoğlu (27) çok sayıda suçtan sabıkalı S.K. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan S.K., sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

Tekirdağ 8'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli Uzman Onbaşı Tugay Eyüpoğlu, dün Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'ndeki arkadaşlarının yanına gitti. İzin gününü arkadaşlarıyla geçirmek isteyen Eyüpoğlu, yanlarına gelen S.K. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışa sırasında S.K., üzerinde taşıdığı tabancayı çekerek, Eyüpoğlu'na ateş etti. S.K. kaçarken, Eyüpoğlu ihbar üzerine gelen amulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, S.K.'yi gece yarısı saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Çok sayıda suçtan sabıkalı olduğu öğrenilen S.K., sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN