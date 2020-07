Uzman Onbaşı'dan geriye bu acılı not kaldı Uzman Onbaşı'dan geriye bu acılı not kaldı Bursa'da sabah saatlerinde beylik tabancasıyla intihar eden 22 yaşındaki uzman onbaşının ardında sevgilisine yazdığı bu not kaldı.

Uzman Onbaşı'dan geriye bu acılı not kaldı BURSA - Bursa'da sabah saatlerinde beylik tabancasıyla intihar eden 22 yaşındaki uzman onbaşının ardında sevgilisine yazdığı bu not kaldı. Olay, Osmangazi ilçesi Bülbülce Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığında görevli 22 yaşındaki Uzman Onbaşı Musa Ş., sosyal medya hesabından "Hakkınızı helal edin" diyerek not bıraktı. Notu gördükten sonra Musa Ş.'ye ulaşamayan arkadaşları, kontrol etmek için evine gitti. Bülbülce Sokak'taki ikamete giden arkadaşları, uzman onbaşıyı kanlar içerisinde yerde buldu. Durumun sağlık ve polis ekiplerine bildirilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler, Musa Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Onbaşıdan geriye acılı not kaldı Cansız bedeni bulunan onbaşıdan geriye, sevgilisine yazdığı acılı not kaldı. Sevgilisine veda ederek arkasında acılı not bırakan Musa Ş. "Cansel, aşkım sana bir nasihatım var. Evlen eşine iyi bir kadın, çocuklarına iyi bir anne ol. Biliyorum arkamdan ağlayacaksın ama fazla ağlama. Ben senin ağlamana dayanamam bilirsin. Bir an önce beni unut, benden iyi birini bul ve evlen. Benim yüzümden oldu diye de üzülme kendini suçlama." notu ile arkasında acılı notu bıraktı. Uzman Onbaşının cansız bedeni, evdeki incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Kaynak: İHA