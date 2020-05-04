Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'in şehadet haberi ailesine verildi
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Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'in şehadet haberi ailesine verildi

Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'in şehadet haberi ailesine verildi
04.05.2020 17:23 | Son Güncelleme: 04.05.2020 17:25

Siirt'in Pervari ilçesinde eski olduğu değerlendirilen mayına basarak şehit olan Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'in (23) Kahramanmaraş'taki ailesine şehadet haberi verildi.

Siirt'in Pervari ilçesinde eski olduğu değerlendirilen mayına basarak şehit olan Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'in (23) Kahramanmaraş'taki ailesine şehadet haberi verildi.

Merkez Onikişubat ilçesina bağlı kırsaldaki Beşen Mahallesi'nde yaşayan anne Gülbahar ile baba Kazım Gündeş acı haberi Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Sidan ile yetkililerden aldı.

Şehidin yakınları da acı haber üzerine Türk bayrağı asılan eve geldi.

Bekar olan şehidin, yarın Beşen Mahallesi'nde toprağa verilmesinin planlandığı bildirildi.

Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'in şehadet haberi ailesine verildi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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