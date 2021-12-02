Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında son dakika açıklamasında bulundu. "Kadrolu öğretmen ile Ücretli öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz." İfadeleriyle duyurulan kanun teklifinin meclise sunulacağı bildirilirken binlerce vatandaş Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu araştırdı. Peki, Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman?

Uzman öğretmen ve baş öğretmen sınavlarına ilişkin henüz tarih belli değil zira Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu henüz Meclis'e sunlmuş değil. Kanun Meclis'ten geçtikten sonra detayları ve sınav tarihleri netlik kazanacak.

"Çalışmaları tamamlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu inşallah kısa sürede Meclisimizin takdirine sunacağız." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Öğretmenlerimizin özlük haklarını artırmayı, mali ve sosyal imkanlarını genişletmeyi, çalışma şartlarını iyileştirmeyi asla ihmal etmiyoruz." dedi.

"10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde 'başöğretmen' unvanıyla görev yapacaklardır. Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimize 'uzman öğretmenlik' imkanını getiriyoruz."