İş zekası uzmanı Miraç Öztürk'ten dinamiklere ayak uydurmak isteyen şirketlere altın değerinde tavsiyeler

Bir mühendislik birimi olan iş zekası, alanında uzman olan kişiler tarafından stratejik kararlar verebilme sürecini destekelyebilmek amacıyla finansal verilerin analizini yapar. Türkiye'nin önde gelen firmalarından Manage Bilgi Teknolojileri'nin İş Zekası Uzmanı Miraç Öztürk, sürekli değişen zorlu koşullar altında şirketler (kurumlar-kuruluşlar) çağın rekabet koşullarına karşı adaptasyon sürecinde yaşananları değerlendirdi.

Rekabet içerisinde ön planda olmak ya da rakip olarak kalabilmek adına değişen pazar koşullarına anında tepki vermenin çok önemli olduğunu belirten Öztürk, "Sektörel bazlı ele alındığında birçok farklı değişkene bağlı rekabet sahasında üretilmiş alternatif çözümler devamlılığı sağlayan önemli unsurlar olarak görülüyor. Gerçekleşen adaptasyon ve rekabet süreçlerinin çözüm temelini oluşturan yapı taşı bilgidir. Değerli olan bu argümanın kaynağı ise barındırdığımız verilerdir" dedi.

"TÜMEVARIMLA VERİLERİMİZİ ÇÖZÜMLÜYORUZ"

Manage Bilgi Teknolojileri'nde muhasebeyle ilgili finansal, operasyonel faaliyetler ve süreçlerin neticesinde çeşitli veri kaynakları oluşturulduğundan bahseden iş zekası uzmanı, "Verilerimizi tümevarım çözümleriyle bilgiye, edindiğimiz bilgileri yoruma, belirlediğimiz tutarlı yorumları karara ve son olarak aldığımız kararları eyleme dönüştürmemiz için mevcut verilerimizi detaylı bir şekilde analiz etmemiz gerekmektedir" diyerek, iş zekası çözümlerinin şirketlere ne gibi faydalar sağlayacağını şöyle sıraladı:

Kurumsal marka kimliği bir adım öne çıkarabilir.

Rekabet ortamlarında kolayca risk değeri düşük kararlar alınabilir.

Analizler doğrultusunda fırsatları değerlendirilebilir.

Şirket içi yönetiminiz optimize edilebilir.

Şirket içerisindeki süreç ve faaliyetlerinizi daha kolay yönetilebilir.

İş hacminizi çeşitli parametre takipleri ile artırılabilir.

Kurumsal olarak çok boyutlu analizler gerçekleştirip yeni fırsatlar oluşturabilir.

Anlık olarak yönetimsel çıktılarınıza ulaşabilir vb birçok önemli çözümlemeye kolayca ulaşılabilir.

Sektörel olarak spesifik birçok sonuca ulaşabilir ve çeşitli kazanımlar elde edilebilir.

9 KAZANIM

Robert Walters'ın Londra'da yaptığı bir araştırmadan da bahseden Miraç Öztürk, iş zekası sonucunda elde edilen kazanımları ise şöyle sıraladı:

Maliyetlerinizi minimum %6 azaltır. Toplantı verimliliğine minumum %12 katkı sağlar. Minumum %9 zaman tasarrufu sağlar. Kârlılıklarla ilgili konularda karar almada %93 etkilidir. Tasarruf gerektiren konularda karar almada %94 etkilidir. Kritik konularda etkili karar almada %96 etkilidir. Rekabetle ilgili konularda karar almada %91 etkilidir. Müşteri ilişkileri konularında karar almada %88 etkilidir. Risk yönetimi ile ilgili konularda karar almada %86 etkilidir.

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