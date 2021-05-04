Uzman Mimar Sevim Alan: "Diva Protokolü ile 10 yaş daha genç görünmek mümkün"
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Uzman Mimar Sevim Alan: "Diva Protokolü ile 10 yaş daha genç görünmek mümkün"

Uzman Mimar Sevim Alan: 'Diva Protokolü ile 10 yaş daha genç görünmek mümkün'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Uzman Mimar Sevim Alan güzellik merkezlerinde uygulamasını yaptığı Diva Protokolü ile ilgili, "Diva Protokolü son zamanların en etkili güzellik çözümüdür.

Uzman Mimar Sevim Alan güzellik merkezlerinde uygulamasını yaptığı Diva Protokolü ile ilgili, "Diva Protokolü son zamanların en etkili güzellik çözümüdür. Uygulama sonrasında 10 yaşa kadar daha genç görünmek mümkün" dedi.

İstanbul'da faaliyet gösteren 11 güzellik merkezi ile hizmetlerine devam eden Mimar Sevim Alan, "Güzellik merkezlerimizde önceliğimiz her zaman danışanlarımızın mutlu ayrılmasıdır. Her geçen gün kusursuzlaştırılmaya çalışılan güzel algısı kadınlarda daha güzel daha genç görünme isteği uyandırıyor. Kişisel olarak doğal güzellikten yanayım. Büyük estetik operasyonlar yerine küçük dokunuşlarla kendimizi çok daha iyi hissetmemiz mümkün. Diva Protokolü bu anlamda büyük avantaj sağlıyor. Cilt hücrelerini ve dokularını besleyen, yenileyen bir uygulamadır" dedi.

Sevim Alan yaptığı uygulamanın başlıca faydaları için, "Kan dolaşımını hızlandırır, metabolizmayı hızlandırır, gençleştirir, detoks etkisi oluşturur, bağışıklık sistemini güçlendirir, ciltteki lekeleri giderir, renk eşitsizliklerini dengeler" dedi.

"Diva Protokolü'nün patentini aldım"

Uzman Mimar Sevim Alan "Ozon ile cildin tedavi edilmesini kapsayan Diva Protokolü'nün patentini alarak, güzellik merkezlerimde uygulamaya başladım. Uygulama cilde ozon gazı verilmesiyle yapılmaktadır. Ozon gazı ile bağışıklık sistemi uyarılır ve hareket geçmesi sağlanır. Tedavi sonrasında temizlenen kan hücreleri, metabolizmayı gençleştiriyor. Gençleşen metabolizma sayesinde daha genç ve canlı görünen bir cilde sahip oluyorsunuz" açıklamalarında bulundu.

Kadınların sürekli çözüm aradığı deri rahatsızlığı olan selülit tedavisi de yaptıklarını belirleten Alan "Bu uygulama ile selülit tedavisinde de başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Kişiye bağlı olarak değişen seans sayısı sonrasında selülitlerinizden kurtulmanız mümkündür" ifadelerini kullandı.

Uzman Mimar Sevim Alan motivasyon kaynağı için; "İnsanlarla iç içe ve bir arada olmayı çok seviyorum. Her ne kadar korona virüs nedeniyle uzak kalsak da yakın zamanda normale dönüp, eski hayatımıza geri döneceğimizi düşünüyorum. Danışanlarımın güzellik merkezlerimden mutlu ayrılması sonrasında gönderdiği teşekkür mesajları en büyük motivasyon kaynağım. Danışanlarım beni daha fazlasını yapmam konusunda teşvik ediyor" açıklamalarında bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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