Uzman Klinik Psikolog Kamile Erbaş kimdir? Kamile Erbaş kaç yaşında, nereli?

Psikoloji alanında çift anadal yaparak 2015 yılında Sosyal hizmet bölüm birincisi olarak mezun olan Uzman Klinik Psikolog Kamile Erbaş, Haberler.com youtube kanalında bilgilendirici bilgiler verdi. Peki, Uzman Klinik Psikolog Kamile Erbaş kimdir? Kamile Erbaş kaç yaşında, nereli?

Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek lisansını 'Sosyal Yardım Çalışanlarında İkincil Travmatik Stresin İncelenmesi' projesiyle tamamlayan başarılı isim Uzman Klinik Psikolog Kamile Erbaş kimdir? Kamile Erbaş kaç yaşında, nereli?

UZMAN KLİNİK PSİKOLOG KAMİLE ERBAŞ KİMDİR?

1991 İstanbul doğumluyum. Akademik ve iş hayatı yolculuğumdan bahsedeyim. Lisans eğitimime Balıkesir Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümüyle başladım. Ancak bölümün bana uygun olmadığına karar verip büyük bir risk aldım ve bölümü bıraktım. Ardından İstanbul Arel Üniversitesi'nde Sosyal Hizmet bölümüne tam burslu yerleştim. Yıllarca fen bilimleri alanında eğitim almıştım tam bir matematik aşığıydım ve birilerine bir şeyler öğretmekten çok keyif alıyordum. Sosyal bir alanda başarı göstereceğime hiç inanmıyordum öyle bir yola girmiştim ki sanki hayatımın tüm kontrolünü bile isteye kaybetmiştim. Korktuğum gibi olmadı yürüdüğüm yoldan keyif almayı öğrendim. Ve Psikoloji alanında çift ana dal yapmaya karar verdim. İnsanı daha iyi anlamak ve daha derin bilgi sahibi olmaktı amacım. Şimdi daha iyi anlıyorum kendime dair yolculuğumun görünen kısmıydı bu. Ne oldu nasıl oldu diye ben niye buradayım derken hayatta her yolun güzelleşebileceği içinden müthiş anlamlar bulabileceğimi gördüm. Akışta olmak yolda olmaktı önemli olan.