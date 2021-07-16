Uzman Klinik Psikolog Kamile Erbaş kimdir? Kamile Erbaş kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uzman Klinik Psikolog Kamile Erbaş kimdir? Kamile Erbaş kaç yaşında, nereli?

Uzman Klinik Psikolog Kamile Erbaş kimdir? Kamile Erbaş kaç yaşında, nereli?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Psikoloji alanında çift anadal yaparak 2015 yılında Sosyal hizmet bölüm birincisi olarak mezun olan Uzman Klinik Psikolog Kamile Erbaş, Haberler.com youtube kanalında bilgilendirici bilgiler verdi. Peki, Uzman Klinik Psikolog Kamile Erbaş kimdir? Kamile Erbaş kaç yaşında, nereli?

Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek lisansını 'Sosyal Yardım Çalışanlarında İkincil Travmatik Stresin İncelenmesi' projesiyle tamamlayan başarılı isim Uzman Klinik Psikolog Kamile Erbaş kimdir? Kamile Erbaş kaç yaşında, nereli?

UZMAN KLİNİK PSİKOLOG KAMİLE ERBAŞ KİMDİR?

1991 İstanbul doğumluyum. Akademik ve iş hayatı yolculuğumdan bahsedeyim. Lisans eğitimime Balıkesir Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümüyle başladım. Ancak bölümün bana uygun olmadığına karar verip büyük bir risk aldım ve bölümü bıraktım. Ardından İstanbul Arel Üniversitesi'nde Sosyal Hizmet bölümüne tam burslu yerleştim. Yıllarca fen bilimleri alanında eğitim almıştım tam bir matematik aşığıydım ve birilerine bir şeyler öğretmekten çok keyif alıyordum. Sosyal bir alanda başarı göstereceğime hiç inanmıyordum öyle bir yola girmiştim ki sanki hayatımın tüm kontrolünü bile isteye kaybetmiştim. Korktuğum gibi olmadı yürüdüğüm yoldan keyif almayı öğrendim. Ve Psikoloji alanında çift ana dal yapmaya karar verdim. İnsanı daha iyi anlamak ve daha derin bilgi sahibi olmaktı amacım. Şimdi daha iyi anlıyorum kendime dair yolculuğumun görünen kısmıydı bu. Ne oldu nasıl oldu diye ben niye buradayım derken hayatta her yolun güzelleşebileceği içinden müthiş anlamlar bulabileceğimi gördüm. Akışta olmak yolda olmaktı önemli olan.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Vahap Seçer Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Gülşen Deniz Akkaya Şahan Gökbakar Neslihan Atagül
Spor Fatih Terim Metin Oktay Şenol Güneş Alper Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uzman Klinik Psikolog Kamile Erbaş kimdir? Kamile Erbaş kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 10:30:06. #1.15#

title