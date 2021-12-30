UZMAN JANDARMA ÇAVUŞ, SİLAHINDAN ÇIKAN KURŞUNLA HAYATINI KAYBETTİ - Haberler
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UZMAN JANDARMA ÇAVUŞ, SİLAHINDAN ÇIKAN KURŞUNLA HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

YOZGAT'ta, eşi tarafından evde silahla vurulmuş halde bulunan Uzman Jandarma Çavuş Özgül Özer (42), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

YOZGAT (DHA) - YOZGAT'ta, eşi tarafından evde silahla vurulmuş halde bulunan Uzman Jandarma Çavuş Özgül Özer (42), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Şeyh Osman Mahallesi'nde meydana geldi. Nurgül Özer, mutfaktayken gelen silah sesi üzerine salona gittiğinde eşi Özgül Özer'i tabanca ile karnından vurulmuş halde yaralı buldu. Özer, çağrılan ambulansla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı. Özer, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Silahı ile kendini vurduğu tahmin edilen 2 çocuk babası Özer için Yozgat Şehir Hastanesi'nde tören düzenlendi. Törende Özer'in eşi ve yakınları gözyaşı döktü. Tören sonrası Özgül Özer'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'ın Zile ilçesine gönderildi.

UZMAN JANDARMA ÇAVUŞ, SİLAHINDAN ÇIKAN KURŞUNLA HAYATINI KAYBETTİ

UZMAN JANDARMA ÇAVUŞ, SİLAHINDAN ÇIKAN KURŞUNLA HAYATINI KAYBETTİ

UZMAN JANDARMA ÇAVUŞ, SİLAHINDAN ÇIKAN KURŞUNLA HAYATINI KAYBETTİ

Yozgat'ta sır ölüm! Uzman jandarma çavuş, silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti

Yozgat'ta sır ölüm! Uzman jandarma çavuş, silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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