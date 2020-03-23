Avukat Meltem Banko, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ni yorumladı: Vatandaşların hukuki hakları korunuyor Avukat Meltem Banko, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler ve 22 Mart 2020 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Nafaka hariç icra takip ve taraf işlemlerinin 30 Nisan'a kadar ertelendiğini belirten Banko, bu süreçte vatandaşların hukuki haklarının korunduğuna dikkat çekti.

Koronavirüs salgını ile mücadele ederken kamu ve özel sektörde kurumların sağlıklı işlemeye devam etmesi için bir takım değişiklikler yapılması zorunlu hale geldi. Ülkemizde 11 Mart 2020'de tespit edilen ilk vakadan sonra tedbirler artırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nün 13/03/2020 tarih ve 12362 sayılı, "idari izin" konulu düzenleme ve akabinde Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri, en az hukukçular kadar vatandaşları da ilgilendiriyor.

''ADLİYELERDEKİ İNSAN SİRKÜLASYONUNUN AZALTILMASI HEDEFLENDİ''

Genelge ile ilgili açıklamalarda bulunan Meltem Banko, ''Cumhurbaşkanlığının kararının uygulaması kapsamında geçtiğimiz hafta adliyelerdeki insan sirkülasyonunun azaltılması için acil işlemler haricinde icra dairelerine girişler kısıtlanmış, duruşmaların ertelenmesi ve tutukluluk gibi zorunlu hallerde SEGBİS sistemi uygulanmasına başlandı. 22 Mart 2020 itibariyle yayınlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ise yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verildiği belirtildi.'' dedi.

''NAFAKA ALACAKLARI HARİÇ İCRA TAKİP VE TARAF İŞLEMLERİ ERTELENDİ''

İcra takiplerinde takibe şekil veren işlemlere taraf takip işlemi denildiğini söyleyen Banko, genelgenin devamıyla ilgili olarak, ''Örneğin takip başlatılmasına ilişkin talepler, haciz ve satış talebi gibi işlemler taraf takip işlemidir. İcra müdürlükleri tarafından borçluya karşı yapılan ve takibin ilerlemesini sağlayıcı nitelikteki işlemleri ise icra takip işlemleridir. Ödeme emrinin düzenlenmesi ve tebliği, haciz ve satış işlemleri icra takip işlemleri icra takip işlemine örnektir. Buna göre Genelgede istisna tutulan nafaka alacakları hariç icra takip ve taraf işlemleri, yeni bir karar alınmadığı takdirde 30 Nisan'a kadar durdurulduğundan bu tarihe kadar yeni taleplerin alınmayacağını ve daha önce yapılmış talepler varsa bunlara dair karar verilmeyeceğini anlıyoruz. Yani bu süreçte vatandaşlarımızın alacaklarını tahsil etmek adına yeni bir takip başlatması, mahkemelerden almış oldukları ihtiyati haciz kararlarını uygulatması, mevcut takiplerinde haciz ve satış talebinde bulunması veya bunları sonuçlandırması mümkün olmayacaktır. Ancak takibe, dava ve şikayet süreleri, taşınır mallar için 6 aylık, taşınmaz mallar için 1 yıllık satış isteme süresi, ihtiyati haciz kararının uygulanması için verilen 10 günlük süre gibi sürelerin işlemeyeceğini ve hak kaybı yaşanmayacağını duyururuz.'' ifadelerini kullandı.

''VATANDAŞLARIN, HUKUKİ HAK KAYIPLARININ ÖNÜNE GEÇİLİYOR''

İcra dairelerinin insan sirkülasyonu ve dosya sayısı bakımından adliyelerin en yoğun birimlerinin başında olduğunu ifade eden Banko, ''Dolayısıyla anılan tedbir kamu çalışanları ve vatandaşları salgına karşı sosyal etkileşimden korurken, hukuki hak kayıplarının önüne geçmesini sağlamaktadır. Bunun dışında adli ve idari yargıda davalara ilişkin sürelerin durdurulması, tebligatların gönderilmesinin ileri bırakılması ve cezaevlerindeki salgınlara karşı infaz yasasında değişiklik yapılması da bekleniyor.'' şeklinde konuştu.