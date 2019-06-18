Uzman görüşüne karşın ABD Suudi Arabistan'ı çocuk savaşçı kullanan ülkeler listesine almadı
Reuters, Amerika Birleşik Devletleri'nin sahadan gelen bilgilere rağmen 'çocuk asker kullanan ülkeler listesi'ne Suudi Arabistan'ın eklenmesini engellediği öne sürdü.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), sahadan gelen bilgilere rağmen 'çocuk asker kullanan ülkeler listesi'ne Suudi Arabistan'ın eklenmesini engellediği öne sürüldü.
Reuters'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, danışmanlarının Suudiler'in öncülüğündeki koalisyonun Yemen'de çocuk yaşta savaşçı kullandığı uyarılarına kulak tıkadı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Erdoğan, İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesiyle ilgili konuştu: Yarın medyada çok önemli bir şey göreceksiniz
Yıldırım'dan, İmamoğlu ve Küçükkaya'nın yayın öncesi görüşmesine tepki: Gayriahlaki bir durum, bu felakettir
Michel Platini, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesiyle ilgili rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı
Son Dakika Haberleri
23:19 5 soruda Sayıştay tartışması: Tespitleri ne anlama geliyor, neden 'usulsüzlük ve kamu zararı yok"...