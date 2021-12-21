Uzman estetisyen Dalmış'tan kadınlara cilt bakım tavsiyeleri

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, kadınlara cilt bakımı konularında önemli uyarılarda bulundu.

Kadınların problemlerine çözüm bulmak ve daha güzel görünebilmek için cilt bakımı gerçekleştirdiğini kaydeden Dalmış, güzel olmak adına binlerce lira dökmenin gereksiz olduğunu ve istenildiği taktirde hiçbir maliyetin altına girmeden cilt bakımı yapılabileceğini ifade etti. Dalmış, "Sizlere her uygun vakitte cilt bakımı yapmanızı tavsiye edebilirim. Bilhassa işe giderken veya kısa süreli yolculuklarınızda çantanızda muhakkak güzellik bakım ürünleri bulundurmalısınız. Trafiğin sıkışık olduğu zamanlarda serum, göz maskesi, kaş jeli ve diş beyazlatma çubukları gibi bir sürü şeyi kendinize uygulayabilirsiniz. Bunun yanı sıra, kırışıklıklar, herkesin problemi. Kırışıklıklarla gerçek anlamda savaşmak istiyorsanız yüz masajı yapmalısınız. Yüzünüzü dinlendirmek için yatmadan hemen önce birkaç dakika olmak şartıyla akupunktur yapmalısınız. Kaşların altına, şakaklara ve burun çevresine en çok on saniye olacak şekilde basınç uygulamalısınız" dedi.

"Cildinize iyi davranmak istiyorsanız yalnızca ılık su kullanmalısınız"

Maliyetsiz ve her kadının yalnızca birkaç dakikasını ayırabileceği yöntemler ile güzel ve bakımlı olmanın mümkün olduğunu aktaran Dalmış, "Sorunlu bir cildiniz varsa büyük ihtimalle nemlendirmeye ihtiyaç duyuyorsunuzdur. Bu noktada, cildinizi içten dışa ve dıştan içe nemlendirmelisiniz. Gün içerisinde su tüketmek son derece gerekli. Ancak, yalnızca su tüketerek cildinizin nem seviyesini olması gereken seviyede tutamazsınız. Bunun yanı sıra, takviye olarak nemlendirici buhar, krem ve serum kullanmalısınız. Ayrıca, çok sıcak duşlar yapmaktan kaçınmanız gerekiyor. Çünkü sıcak duşlar, hiç beklemediğiniz şekilde cildinizi kurutacaktır. Cildinize iyi davranmak istiyorsanız yalnızca ılık su kullanmalısınız" diye konuştu. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet