Uzman estetisyen Dalmış kuru cilde sahip olanlara bakım önerilerinde bulundu
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Uzman estetisyen Dalmış kuru cilde sahip olanlara bakım önerilerinde bulundu

Uzman estetisyen Dalmış kuru cilde sahip olanlara bakım önerilerinde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, kuru cilde sahip olanlara bakım önerilerinde bulundu.

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, kuru cilde sahip olanlara bakım önerilerinde bulundu.

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, makyaj, kir, yağ, bakteri birikimi nedeni ile oluşan kuru cilt için tavsiyelerde bulundu. Kuru ciltlerin tahriş olmaya müsait bir yapısı bulunduğunu ve bu noktada, cilde asla fırçalama yapılmaması gerektiğini kaydeden Dalmış, nazik bir şekilde yıkama yapılması gerektiğini kaydetti. Dalmış, "Piyasada çok sayıda cilt temizleyici bulunuyor. Bu noktada, kuru ciltlere en iyi gelen ürünlerin cildi hiçbir şekilde kurutmayan ve sabun içermeyen cilt temizleyiciler olduğunu söyleyebiliriz. Vücut sütleri, doğal içerikli yağlar ve bebe yağları sizin için en iyi tercih olabilir. Cilt temizleyici arayışındaysanız size birkaç tavsiyemiz olacak. Değerli çiçekler temizleme jelinin de doğru bir tercih olacağından bahsetmeliyiz. Kuru cilt bakımında maske ve nemlendirme de bir hayli önem taşıyor. Nem maskelerinin kuru ciltler için hayati öneme sahip olduğundan bahsetmeliyiz. Bu maskeleri haftalık veya aylık olarak uygulayabilirsiniz. Nem maskeleri sayesinde cildiniz kendine gelecektir. Cildinizde bulunan gözenekler kapanacaktır. Bir başka deyişle, sağlıklı ve iyi görünümlü bir cilde sahip olacaksınız. Kuru bir cildiniz varsa yüzünüzü yıkarken veya temizlerken ılık su tercih etmelisiniz. Sıcak suyun yağı hızlı temizleme gibi bir özelliği bulunur. Bu yüzden, yüzünüzü ılık suyla temizlemeniz doğru olacaktır. Son olarak, duş sürenizi beş dakika ile sınırlandırmalısınız" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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