Uzman erbaşlara zati demirbaş tabanca hakkı
Uzman Erbaşlara zati demirbaş tabanca hakkı verilmesine yönelik değişiklik Resmi Gazetede yayınlandı.
Uzman Erbaşlara zati demirbaş tabanca hakkı verilmesine yönelik değişiklik Resmi Gazetede yayınlandı.
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, ' Subay', astsubay' ve 'uzman jandarma çavuşlar' ibaresi 'Subay', ' Astsubay,'uzman jandarma çavuş' ve 'Uzman erbaş' şeklinde değiştirildi. - ANKARA
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