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Uzman erbaşlara zati demirbaş tabanca hakkı

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Uzman erbaşlara zati demirbaş tabanca hakkı

Uzman Erbaşlara zati demirbaş tabanca hakkı verilmesine yönelik değişiklik Resmi Gazetede yayınlandı.

Uzman Erbaşlara zati demirbaş tabanca hakkı verilmesine yönelik değişiklik Resmi Gazetede yayınlandı.

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, ' Subay', astsubay' ve 'uzman jandarma çavuşlar' ibaresi 'Subay', ' Astsubay,'uzman jandarma çavuş' ve 'Uzman erbaş' şeklinde değiştirildi. - ANKARA

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Haber: Uzman erbaşlara zati demirbaş tabanca hakkı - Haberler
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