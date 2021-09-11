Uzman Erbaşlara zati demirbaş tabanca hakkı verilmesine yönelik değişiklik Resmi Gazetede yayınlandı.

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, ' Subay', astsubay' ve 'uzman jandarma çavuşlar' ibaresi 'Subay', ' Astsubay,'uzman jandarma çavuş' ve 'Uzman erbaş' şeklinde değiştirildi. - ANKARA

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