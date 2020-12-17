Uzman erbaş alımı başvurusu başladı mı? Uzman Erbaş başvuru şartları ve tarihi!

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır? Sahil Güvenlik uzman erbaş personel alımı başvurusu nereden yapılır, şartlar ve kilo-boy standartları neler? İşte 2020 yılının Uzman Erbaş alımı Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı detayları...





2020 yılının Uzman Erbaş alımı Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından geldi. Alımlar için gün sayan adaylar yeni başvuruların başlayacağı günü sabırsızlıkla bekliyordu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ise 100 kişilik kadro için başvuru kılavuzu yayınladı ve tüm detayları yeni adaylar için paylaştı. Peki Uzman erbaş alımı başvurusu başladı mı? Uzman Erbaş başvuru şartları ve tarihi! Başvuru şartları neler?

UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı Uzman Erbaş alımı başvuruları 17 Aralık 2020 saat 14:00 itibari ile başlayacak. Adaylar 24 Aralık 2020 saat 11:00 a kadar başvurularını tamamlamış olması gerekiyor.

UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Duyurusu yapılan Uzman Erbaş alımı başvuruları sadece https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. Online başvuru haricinde gerçekleştirilen başvurular dikkate alınmayacak.

Uzman erbaş

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Askeri öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay (yedek astsubay dâhil), uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

Yapılacak yazılı sınav (genel kültür ve meslek bilgisi), ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri, uygulamalı mesleki bilgi sınavları ile mülâkat sınavlarında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek,

Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

Herhangi bir terör örgütü üyeliği olmamak,

Alım yapılacak branş için belirlenen yeterliliğe sahip olmak

Uzman erbaş

Eğitim Şartı: En az lise mezunu olmak.

Boy Şartı: En az 164 cm. boyunda olmak koşuluyla, Sayfa-11'de yer alan boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmamak.

Yaş Şartı: 2020 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmamak. Sözleşmeli erbaş ve erlerden; başvuru tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süreleri içinde olanlar için 29 yaşını bitirmemiş olmak.

Askerlik Şartı: Askerlik görevini yükümlü erbaş/er veya sözleşmeli erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor olmak, askerlik hizmetini yapmakta iken "Askerliği Elverişli Değildir" olarak terhis edilmemiş olmak. Aynı zamanda Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuru yapacaklardan Uzman Erbaş Olacaklar için Nitelik belgesini birlik komutanlıklarından temin etmek. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak.

Sağlık Şartı: Sağlık durumunun (TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre) uzman erbaşlığa elverişli olduğunu, sevk edilecekleri tam teşekküllü hastanelerden alacağı raporla kanıtlamak, ayrıca branş özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak.

UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.



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