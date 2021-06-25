Uzman eğitmenler uyardı: "Yanlış spor ve aşırı egzersiz stres kırığına yol açabilir"
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Uzman eğitmenler uyardı: "Yanlış spor ve aşırı egzersiz stres kırığına yol açabilir"

İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - Haberler | Spor

- Uzman eğitmenler uyardı: "Yanlış spor ve aşırı egzersiz stres kırığına yol açabilir" Diyarbakır'da spor salonu işleten eğitmen Süleyman Esvet Ak, sporun antrenör eşliğinde yapılması konusunda uyardı.

- Uzman eğitmenler uyardı: "Yanlış spor ve aşırı egzersiz stres kırığına yol açabilir"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da spor salonu işleten eğitmen Süleyman Esvet Ak, sporun antrenör eşliğinde yapılması konusunda uyardı.

Korona virüs nedeniyle bir süre kapalı olan spor salonları nedeniyle evde egzersiz ve ağırlık sporları yapan vatandaşlar tekrardan salonlara kavuştu. Uzman eğitmenlerin gözlemlerine göre evde yapılan yanlış spor ve aşırı egzersizden kaynaklı vatandaşların yüzde 70'inde stres kırıkları meydana geldi. Diyarbakır'da spor salonu işleten eğitmen Süleyman Esvet Ak, vatandaşlara uyarılarda bulunarak evde yapılan düzensiz spor ve spor salonlarında müşterilerle sürekli egzersiz yapan eğitmenlerde de görülen aşırı egzersiz nedeniyle stres kırıkları için dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Ak, "Pandemi vatandaşlara bir hayli kilo aldırmış, biz eğitmenler olarak onlara daha iyi bir spor ve egzersiz yaptırmak için buradayız. Bu süreçte kendince evde spor yapanlar olmuştu, bu süreçte bir hayli sıkıntılar yaşamışlar. Bunların başında stres kırığı geliyor. Stres kırığı adından da anlaşıldığı gibi aslında psikolojik bir durum değil, çok ayakta durmak veya yanlış spor yapmaktan kaynaklanan bir hastalık. Stres kırığı genelde sporcularda, özellikle uzun koşucu ve zıplama ile ilgili sporcularda görünür. Fitness eğitmenlerinde ise genelde ayakta kaldıkları ve aşırı egzersiz yaptıkları için görülür. Bunların olmaması için ayakta kalmamaları, eğitmenlerin dönüşümlü görev yapması gerekir. Günde 16 saat ayakta kalmak zorunda kalıyoruz, dönüşümle 8 saat yapılabilir. Gelen müşterilerimizde ise bu tür olaylar yaşanmaması için pandemi öncesinde kaldıkları yerden devam etmiyoruz, vücut durumuna bakarak ona göre egzersizler veriyoruz. Gelen müşterilerimizin evde yaptıkları sporların yüzde 70'inin sağlıksız olduğunu gördük, çünkü evde tek başına internet üzerinden bazı egzersizler yaptılar, ister istemez eğitmenler başlarında olmadığı için birçok hastalık görülebiliyor. Ağırlık egzersizlerini evde tavsiye etmiyoruz, spor salonlarında hocaların gözetimi altında tavsiye ediyoruz. Sporu yaşam haline getirelim, sağlıklı kalalım" dedi.

Uzman eğitmenler uyardı: 'Yanlış spor ve aşırı egzersiz stres kırığına yol açabilir'
Uzman eğitmenler uyardı: 'Yanlış spor ve aşırı egzersiz stres kırığına yol açabilir'
Uzman eğitmenler uyardı: 'Yanlış spor ve aşırı egzersiz stres kırığına yol açabilir'
Uzman eğitmenler uyardı: 'Yanlış spor ve aşırı egzersiz stres kırığına yol açabilir'
Uzman eğitmenler uyardı: 'Yanlış spor ve aşırı egzersiz stres kırığına yol açabilir'
Uzman eğitmenler uyardı: 'Yanlış spor ve aşırı egzersiz stres kırığına yol açabilir'
Uzman eğitmenler uyardı: 'Yanlış spor ve aşırı egzersiz stres kırığına yol açabilir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Başal

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