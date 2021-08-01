Uzman Dr. Toker: Ölen kişilerin yüzde 93'ü hiç aşılanmamış
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uzman Dr. Toker: Ölen kişilerin yüzde 93'ü hiç aşılanmamış

Uzman Dr. Toker: Ölen kişilerin yüzde 93'ü hiç aşılanmamış
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel

KAYSERİ Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, aşının önemine değinerek, "Şu an hastalığı hastanede yatacak kadar ağır geçiren vakaların yüzde 90'ı aşısız grupta.

KAYSERİ Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, aşının önemine değinerek, "Şu an hastalığı hastanede yatacak kadar ağır geçiren vakaların yüzde 90'ı aşısız grupta. Ölenlerin yüzde 93'ü hiç aşılanmamış" dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, aşılama çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Aşılanmanın önemini vurgulayan Toker, "1,5 yıldır tüm dünyayı saran hem sosyal hem ekonomik hem de psikolojik yönden ciddi etkileri olan bir pandemi süreciyle iç içeyiz. Vaka sayıları belli dalgalar şeklinde gelişse de belli zamanlarda azaldıktan sonra salgın, aynı kuvveti ve tehlikesiyle devam etmektedir. Şu an dünya çapında çok farklı aşılar mevcut. Ülkemizde de bu aşılar, Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak  uygulanıyor. Bizim bu aşılanma sayılarından beklentimiz şu şekilde; toplumun en az yüzde 90-95'ine mutlaka bağışıklık sağlayacak şekilde aşı yanıtı elde etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

'AŞI OLUNDUĞUNDA HASTANE YATIŞ ORANI YÜZDE 80'DEN DAHA FAZLA AZALIYOR'Toker, aşının koruyuculuğuna değinerek, "Vaka sayıların azaldığı bir dönemde rehavete kapılarak azalacağını düşünmek bu konuda bir yanılgıya neden oluyor. Çünkü vaka sayıları tekrar arttığında bir hastadan yaklaşık 10 kişiye bulaşan hastalık nedeniyle salgın kontrol edilemez hale geliyor ve toplumsal kısıtlamalar, ekonomik sıkıntılar ve eğitimin aksaması gibi süreçle karşı karşıya kalıyoruz. Bu nedenle aşılarımızı mutlaka belirli aralıklarla yaptırmamız gerekiyor. Dünya genelinde aşı yanıtları için yapılan çalışmalar şunu gösteriyor, şu an hastalığı hastanede yatacak kadar ağır geçiren vakaların yüzde 90'ı aşısız grupta. Ölen kişilerin yüzde 93'ü hiç aşılanmamış. Aşı olunduğu takdirde hastane yatış oranları, yüzde 80'den daha fazla azalıyor. Bugüne kadar, aşının ölümden koruyuculuk oranı tüm aşı çeşitlerinde yaklaşık yüzde 99" ifadelerini kullandı.'GENÇ HASTALARIN YOĞUN BAKIMDA TAKİBİ GERÇEKLEŞMEKTEDİR'Aşı karşıtlığıyla ilgili de açıklama yapan Toker, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aşı konusunda bazı çekinceler mevcut. Özellikle yan etkiler konusunda bu çekinceler bulunuyor. Şöyle ki halen hastanelerimizde ciddi sayıda Covid pozitif hasta yatışı olmaktadır. Bu hastaların büyük bir kısmı yoğun bakımlarda takip edilmektedir. Toplumda hastalığı ayakta geçirenlerin dışında ek hiçbir şekilde hastalığı olmayan genç hastalarımızın da yoğun bakım takibi ve ölümler gerçekleşmektedir. Bu da kişinin ek hastalığından bağımsız virüsün çeşit varyantları ya da kişinin virüse karşı düşük olan bağışıklığı nedeniyle olabiliyor. Aşı gibi bir silah elimizde varken özellikle önümüzdeki kış dönemi gelmeden bağışıklığımızı sağlamamız gerekiyor."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün

Türkiye'de 22 bin 83 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 22 bin 83 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Ece Erken Seda Sayan Demet Akalın
Spor Ecem Güzel Hakan Reçber Abdullah Avcı Alexandru Cicaldau Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uzman Dr. Toker: Ölen kişilerin yüzde 93'ü hiç aşılanmamış - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 15:09:31. #1.14#

title