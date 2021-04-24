KDK'ya başvurdu mesai dışı poliklinik çalışmasına ilişkin ek ödemesini aldı

Bir doktor mesai dışı poliklinik çalışmalarından ücret alamadığı gerekçesi ile Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurdu ve gereken ödemeyi aldı.

Bir doktor mesai dışı poliklinik çalışmalarından ücret alamadığı gerekçesi ile Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurdu ve gereken ödemeyi aldı.

Uzman bir doktor, KDK'ya çalıştığı hastane başhekimliğinin ve Sağlık Müdürlüğünün onayıyla mesai dışı poliklinik çalışması yaptığını ve ilk kez kullanılmaya başlanan ek ödeme bordro sisteminin onay vermediği gerekçesiyle çalışmalarına dair ek ödeme yapılmadığını bildirdi.

Doktor, idare tarafından kendisine, çalıştığı sağlık tesisi dışında başka hastanede mesai dışı çalıştığı için sorun çıktığının ifade edildiğini, konuya ilişkin başvurularından sonuç alamadığını belirterek KDK'ya başvurdu.

Kendisine ek ödeme verilemeyeceğinin bildirildiğini söyleyen mağdur doktor, yaptığı mesai dışı poliklinik çalışmasına ilişkin ek ödemesinin yapılmasını ve mağduriyetinin giderilmesini KDK'dan istedi.

Başvuruyu incelemeye alan KDK, mağduriyetin kısa sürede çözüme kavuşturulması için ilgili idareler ile görüşmeler geçekleştirdi. İl Sağlık Müdürlüğü, doktorun yapmış olduğu mesai dışı çalışması karşılığı ödemelerin ilgili hastaneler tarafından yapıldığı bilgisini başvurucuya ve KDK'ya bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı