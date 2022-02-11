UZMAN DOKTOR KALBİNE YENİLDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

UZMAN DOKTOR KALBİNE YENİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

ANTALYA'da evinde kalp krizi geçiren Kadın Doğum Uzmanı Dr. Bülent Doğan (45), ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ANTALYA'da evinde kalp krizi geçiren Kadın Doğum Uzmanı Dr. Bülent Doğan (45), ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Serik Devlet Hastanesi'nde Kadın Doğum Uzmanı olarak çalışan Dr. Bülent Doğan, Belek Mahallesi'nde bulunan evinde aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Doğan, yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Doğan, meslektaşları tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doktorun ölümü meslektaşlarını yasa boğdu. Otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülen Bülent Doğan'ın cenazesinin Mersin'de toprağa verileceği belirtildi.

Doğan'ın evli olduğu ve 8 aydır Serik Devlet Hastanesi'nde görev yaptığı belirtildi.

UZMAN DOKTOR KALBİNE YENİLDİ

UZMAN DOKTOR KALBİNE YENİLDİ

UZMAN DOKTOR KALBİNE YENİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Devlet Hastanesi, Kalp Krizi, Doğum, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title