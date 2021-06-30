Uzman diyetisyen Kurtpınar salgın sürecinde obezitenin çocuklarda görülme sıklığının arttığını belirtti
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Uzman diyetisyen Kurtpınar salgın sürecinde obezitenin çocuklarda görülme sıklığının arttığını belirtti

Uzman diyetisyen Kurtpınar salgın sürecinde obezitenin çocuklarda görülme sıklığının arttığını belirtti
Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Sağlık

Uzman Diyetisyen Başak Satar Kurtpınar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde genel olarak kilo alımı gerçekleştiğini çocuklarda ise obezite görülme sıklığının arttığını söyledi.

Uzman Diyetisyen Başak Satar Kurtpınar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde genel olarak kilo alımı gerçekleştiğini çocuklarda ise obezite görülme sıklığının arttığını söyledi.

Kurtpınar, gazetecilere yaptığı açıklamada dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile beraber 7'den 70'e herkesin yeme içme alışkanlıkları değiştiğini belirtti.

Salgın döneminde obezitede artış görülmeye başladığını anlatan Kurtpınar, "Kovid-19 salgını sebebiyle ülkemizde hızlı bir şekilde obezite de artış oldu. Son zamanlar da dikkatimizi çeken konu ise artık çocuklarımızda da obezite artışı görülmekte. Gelen danışanlarımızın bir çoğunda özellikle son 6 ay içinde bu artışı daha çok gözlemledik. Bu artışta obezite yaşı neredeyse 3 yaşına kadar indi." dedi.

Okul çağındaki çocukların eve kapanmasıyla beraber 7 yaş ve 12 yaş arasında hızlı bir şekilde kilo alma artışı gözlemlediklerini vurgulayan Kurtpınar, şöyle devam etti:

"Bunun nedenlerini aileler ile konuştuğumuzda ise evde geçirilen zamanlarda özellikle hareketsiz yaşam arkasından gelen beslenme alışkanlıklarının tamamen karbonhidrat ağırlıklı olmasından kaynaklandığını sizlere söyleyebilirim. Özellikle evde yapılan mantılar, makarnalar tabi ki sağlıklı yiyecekler arasında bunlar ama ölçüleri değiştiğinde, sebzelerden uzak beslenme şekline geçildiğinde özellikle kilo artışı gözlemlemekteyiz.

Bunun yerine ne yapılabilir, lifli gıdalar tüketilebilir. Makarna yerine kepekli makarna tercih edilebilirler. Makarnanın yanına güzel bir salata yapılabilir. Salataları renkli hale getirerek onları sunabiliriz. Bu şekilde beslenme alışkanlıklarında bir değişikliğe gidebiliriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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