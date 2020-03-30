Uzman Diyetisyen İzan Işık: Covid-19’dan korunmak için yeterli ve dengeli beslenin
Beslenme ve Diyet Uzmanı İzan Işık, Covid-19 virüsüne karşı "koruyucu mucize besin" olmadığını belirterek, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için dengeli beslenme ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini söyledi.
30.03.2020 15:17 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:17
Beslenme ve Diyet Uzmanı İzan Işık, Covid-19 virüsüne karşı "koruyucu mucize besin" olmadığını belirterek, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için dengeli beslenme ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini söyledi.
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Kaynak: Dunya.com