Uzman diş hekimi Şekerci'den 'Hollywood' gülüşü önerisi

Uzman diş hekimi Sinan Şekerci, kişiye özel olarak planlanan ve tasarlanan özel bir yöntem olarak tanımlanan ' Hollywood' gülüşü hakkında bilgi verdi.

Uzman diş hekimi Sinan Şekerci, birçok kişide rastlanan ve kişilerin burun, dudak, diş, diş eti ile suratının incelenmesi sonucunda ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda kişiye en uygun gülüşün tasarlanması şeklinde uygulamaya koyulan işlemin son zamanlarda en çok tercih edilen yöntemlerden biri olduğunu söyledi. Son dönemlerde oldukça gözde bir operasyon olan ve adını Hollywood yıldızlarının parlak gülüşlerinden esinlenilmesiyle alan bu uygulamanın aynı zamanda yapılan araştırmalar sonucunda arama motorlarında en çok aranan estetik işlemler arasında olduğunun ortaya çıktığını vurgulayan Şekerci, ağız ve diş sağlığının herkes için oldukça önemli bir konu olduğunu dile getirdi.

Kişinin ihtiyacına göre şekilleniyor

Hollywood gülüşünün tasarımı yapılırken bir gülümsemenin sahip olduğu pembe, beyaz ve siyah renklerin orantılandığını ifade eden uzman diş hekimi Sinan Şekerci, gülüş estetiğinde kişinin ihtiyacına göre tedavi şeklinin ya da şekillerinin belirlendiğini aktarı. İşlemde, Diş beyazlatma, porselen lamineler, kompozit lamineler, tam seramik kaplamalar, zirkonyum destekli kaplamalar, ortodontik tedavi, eksik diş var ise implant tedavisi, diş eti cerrahisinin uygulandığını bildiren Şekerci, "Altın oran olarak bilinen, bir bütünün parçalarının boyutlarının birbiri ile dengeli ve uyumlu olması için başvurulan bu sayısal değer gülüş tasarımı yapılırken de kullanılan bir yöntemdir. Hollywood gülüşü, estetik ve simetrik dişlere sahip olunmasını sağlamaktadır. Diş ile etleri sağlıklı bir görünüme kavuşmaktadır. Kişiye en uygun gülüşün tasarlanması sonuncunda enerjik bir görünüm sağlanmaktadır. Bu işlem kişinin özelliklerine ve isteklerine göre şekillendiği için işlemi yaptırmış olan kişi uygulama bitiminde yüzde 100 memnun olmaktadır. Çarpık diş ya da başka bir nedenden kaynaklı olan özgüven eksikliği tedavi sonuncunda giderilmektedir. Kusursuz, ışıltılı ve parlak bir gülüş ortaya çıkmaktadır" diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Yerel