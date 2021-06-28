Uzman çavuşun tabancasını gasbeden sanığa 7 yıl 4 ay hapis
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uzman çavuşun tabancasını gasbeden sanığa 7 yıl 4 ay hapis

Uzman çavuşun tabancasını gasbeden sanığa 7 yıl 4 ay hapis
Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de uzman çavuş M.S.'nin (27), beylik tabancasını gasbettiği suçlamasıyla tutuklu yargılanan Y.B. (27), 7 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

KAYSERİ'de uzman çavuş M.S.'nin (27), beylik tabancasını gasbettiği suçlamasıyla tutuklu yargılanan Y.B. (27), 7 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Olay, merkez Kocasinan ilçesinde 17 Ocak'ta meydana geldi. İzin için memleketi Kayseri'ye gelen uzman çavuş M.S., arkadaşları ile otomobilde gezintiye çıktı. Bu sırada otomobilde bulunan ve ortak arkadaşı dolayısıyla tanıştığı Y.B., uzman çavuştan silahını istedi. M.S'nin silahını vermemesi üzerine iddiaya göre Y.B., üzerinde bulunan bıçağı M.S.'ye doğru savurup, beylik tabancasını gasbetti ve otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Şikayet üzerine, hakkında 'yağma' suçundan dava açılan şüpheli, tabancayı polise teslim etti.Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Y.B., tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, mağdur M.S. ise, salonda hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmediğini belirten sanık Y.B., beraatini istedi. Mahkeme heyeti, Y.B.'yi, 'yağma' suçundan 7 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun

Türkiye'ye uçuş yasağının kalktığı Rusya'da kış ayından beri en yüksek vaka
Türkiye'ye uçuş yasağının kalktığı Rusya'da kış ayından beri en yüksek vaka
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfü Türkkan Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu
Magazin Brad Pitt Şener Şen Hande Erçel Bergüzar Korel
Spor Cristiano Ozan Tufan Burak Elmas Şenol Güneş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uzman çavuşun tabancasını gasbeden sanığa 7 yıl 4 ay hapis - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 16:01:47. #1.15#

title