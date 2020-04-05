Uzman çavuşun birlikte alkol aldığı arkadaşını kazara vurduğu iddiası KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde, Ferhat Güzel (25), beraber alkol aldığı arkadaşı uzman çavuş M.İ.U.'nun tabancasından çıkan mermiyle yaşamını yitirdi.

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde, Ferhat Güzel (25), beraber alkol aldığı arkadaşı uzman çavuş M.İ.U.'nun tabancasından çıkan mermiyle yaşamını yitirdi. Jandarmaya teslim olan M.İ.U., arkadaşını kazara vurduğunu öne sürdü.

Olay, gece saatlerinde, ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Küçüksü köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, izne gelen uzman çavuş M.İ.U., arkadaşı Ferhat Güzel ile birlikte Çanşa Deresi mevkisinde alkol almaya başladı. İki arkadaş, alkolün etkisiyle yanlarında bulunan tabancalar ile havaya ateş açtı. M.İ.U.'nun tabancasından çıkan mermi, Ferhat Güzel'e isabet etti. M.İ.U., ağır yaraladığı arkadaşını daha sonra otomobil ile Taşköprü Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ferhat Güzel, hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarmaya teslim olan M.İ.U., ifadesinde, arkadaşını kazara vurduğunu söyledi. M.İ.U., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA