Uzman Çavuşun Bavulundan Bin 800 Adet Mermi Çıktı

Tokat'ta yol kontrol noktasında bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, bir uzman çavuşun bavulundan bin 800 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Diyarbakır'da görevli O.D.'nin yolcu otobüsü ile Samsun'a sefer yapan bir otobüse mermi getirdiği ihbarını aldı. Tokat-Sivas Karayolu Geyras Mahallesi'nde yol kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde jandarma ekipleri bomba arama köpeği ile arama yaptı. Yapılan aramada O.D.'ye ait bavulda 36 kutu içerisinde toplam bin 800 adet 9x19 milimetre çapında dolu tabanca fişeği ele geçirdi. Gözaltına alınan uzman çavuşun sorgu işlemleri devam ediyor.



(Nurhan İçmez /İHA)