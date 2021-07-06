Uzman çavuşu vurarak öldüren nişanlısı tutuklandı
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Uzman çavuşu vurarak öldüren nişanlısı tutuklandı

Uzman çavuşu vurarak öldüren nişanlısı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kağıthane Seyrantepe'de birlikte yaşadığı uzman çavuş nişanlısını beylik silahıyla vurarak öldüren Gizem E., 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kağıthane Seyrantepe'de birlikte yaşadığı uzman çavuş nişanlısını beylik silahıyla vurarak öldüren Gizem E., 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Çile Sokak'ta meydana gelmiş, Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Topçu Uzman Çavuş rütbesindeki Zeynel Yıldırım (26), bir süredir aynı evde yaşadığı nişanlısı Gizem E. (30) tarafından beylik tabancasıyla öldürülmüştü. Olayın ardından Gizem E., Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli Gizem E., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheli Gizem E., 'kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimliğe çıkarılan Gizem E., 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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