Uzman Çavuş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ankara'daki birliğinde hayatını kaybeden Tankçı Uzman Çavuş Abdullah Karasu memleketi Seydişehir'de toprağa verildi.

Muallimhane Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazını Seydişehir Müftüsü Adem Bebek kıldırdı.



Cenaze törenine, Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Karasu'nun Ankara'da görev yaptığı birliğinden gelen çok sayıda silah arkadaşı ve yakınları katıldı.

Kaynak: AA