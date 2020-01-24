Uzman çavuş kız kaçırma olayında husumetlileriyle tartıştı havaya ateş açtı

24.01.2020 01:28 | Son Güncelleme: 24.01.2020 01:28

ISPARTA'da kız kaçırma yüzünden husumetli olduğu iddia edilen grup tarafından takip edilen uzman çavuş C.Y., otomobiliyle refüjdeki ağaca çarptı. Araçtan inerek tabancayla havaya açan C.Y. ile kendisini takip edip, darbeden husumetli olduğu grup, polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 21.00 sıralarında Gülevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kız kaçırma yüzünden husumetli olduğu kişiler tarafından takip edilen uzman çavuş C.Y.'nin kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Kazanın ardından aracından çıkan C.Y., kendisini takip edip, grubu dağıtmak için beylik tabancasıyla havaya rastgele ateş açtı. Silah sesini duyanlar durumu polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, C.Y. ile darbeden grubu polis merkezine götürdü. C.Y.'nin kaçırdığı öne sürülen kızın da araçta olduğu, onun da ifadesi için merkeze götürüldüğü kaydedildi. Olaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA