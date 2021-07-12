Uzman çavuş, kız arkadaşını öldürüp intihar etti

HATAY'ın Samandağ ilçesinde Uzman Çavuş D.E.O., kız arkadaşı Derya Aldıç'ı (33) tabancayla başından vurup, öldürdükten sonra intihar etti.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde Uzman Çavuş D.E.O., kız arkadaşı Derya Aldıç'ı (33) tabancayla başından vurup, öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Samandağ'da uzman çavuş olarak görev yapan D.E.O, kız arkadaşı Derya Aldıç'ın evine gitti. Bir süre sonra D.E.O. ile Aldıç arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında beylik tabancasını çıkaran D.E.O., Aldıç'ı koltukta otururken başından vurdu, ardından da namluyu kendisine doğrultup tetiği çekti. Evden gelen silah sesleri üzerine komşuları polise haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, D.E.O. ile Aldıç'ın hayatını kaybettiği saptandı.

TOPRAĞA VERİLDİDerya Aldıç'ın cenazesi Samandağ Devlet Hastanesi morguna götürüldü. D.E.O.'nun ise cenazesi memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi.

Sabah saatlerinde yakınlarına teslim edilen Derya Aldıç'ın cenazesi, evinden helallik alınmasının ardından Yeni Mahalle Asri Mezarlığı'na götürüldü. Tabutunun üzerine gelinlik konulan Aldıç, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Arslan