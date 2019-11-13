13.11.2019 00:42 | Son Güncelleme: 13.11.2019 00:43

Uzman çavuş kendisini ziyarete gelen kadına 4 el ateş edip öldürdü

Astsubay Meslek Yüksek Okulunda cinayet

BURSA - Bursa'da Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulunda görevli bir sözleşmeli jandarma uzman çavuş, kendisini ziyarete gelen kadına beylik tabancasıyla 4 el ateş etti. Uzman çavuş beylik tabancasıyla birlikte gözaltına alınırken, silahla yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Bursa'da bulunan Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sosin Küçükgüven(47), Sözleşmeli Jandarma Uzman Çavuş Aydemir K.'ı ziyaret etmek için Adalet Mahallesindeki nizamiyeye gitti. Bir süre nizamiye içerisinde konuşan çift, daha sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından Sözleşmeli Jandarma Uzman Çavuş Aydemir K. beylik tabancasıyla Sosin Küçükgüven'e ateş ederek göğüs kısmından 2 ve sağ bilek ve sol parmak olmak üzere 4 yerinden yaraladı. Sosin Küçükgüven kanlar içerisinde yerde kalırken, silah seslerini duyan jandarma meslek yüksek okulundakiler olay yerine koştu. Sözleşmeli Jandarma Uzman Çavuş Aydemir K. beylik tabancasıyla teslim olurken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sosin Küçükgüven'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sözleşmeli Jandarma Uzman Çavuş Aydemir K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA