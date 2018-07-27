Uzman Çavuş Kalbine Yenik Düştü

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde görev yapan ve izin için geldiği memleketi Ordu'da geçirdiği rahatsızlık sonrası hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Şafak Toparlak, son yolculuğuna uğurlandı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Kırmızı Köprü Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görev yapan 34 yaşındaki Şafak Toparlak, memleketi Ordu'ya izne geldi. Burada rahatsızlanan Toparlak, kendi imkanlarıyla Ordu Devlet Hastanesi'ne gitti. Evli ve iki çocuk babası olan Uzman Çavuş Toparlak'ın, yapılan tahliller sonucu, kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Hemen ameliyata alınan Uzman Çavuş Şafak Toparlak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ailesi ile vedalaşmak için Ordu'ya gelmişti

Dün vefat eden uzman çavuşun, bir süre önce Konya'ya tayini çıktığı ve bu nedenle memleketi Ordu'da ailesi ile vedalaşmaya geldiği öğrenildi. Aynı zamanda İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak'ın yeğeni olan Uzman Çavuş Şafak Toparlak için, cuma namazı sonrası Akyazı Mahalle Camisi'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Vali Yardımcısı Ahmet Arık, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, siyasi parti temsilcileri, Tunceli'den mesai arkadaşları ve yakınları katıldı.

Uzman Çavuş Toparlak'ın cenazesi, Eskipazar mevkisindeki kabristanlığa defnedildi. - ORDU