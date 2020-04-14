Uzman Çavuş Güneş ve Gülistan Doku'dan bugün de iz yok
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Yılmaz Güneş, Jandarma, Munzur, Güncel

Uzman Çavuş Güneş ve Gülistan Doku'dan bugün de iz yok

TUNCELİ'de, 17 Mart günü Munzur Nehri'nde yaptığı eğitim sırasında, botun ters dönmesi sonucu akıntıya kapılıp, kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) ile Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) bulunması için arama çalışmaları bugün de sürdürüldü.

14.04.2020 16:58 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:59
Uzman Çavuş Güneş ve Gülistan Doku'dan bugün de iz yok

TUNCELİ'de, 17 Mart günü Munzur Nehri'nde yaptığı eğitim sırasında, botun ters dönmesi sonucu akıntıya kapılıp, kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) ile Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) bulunması için arama çalışmaları bugün de sürdürüldü. Güneş ve Doku'dan herhangi bir ize rastlanmadı. 

Tunceli Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin, 17 Mart günü Munzur Nehri'nde, arama-kurtarma eğitimi yaptıkları sırada bindikleri botun ters dönmesi sonrası, botta bulunan 4 JAK timi görevlisinden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak, kayboldu. 29 gündür kayıp olan JAK timi görevlisi Yılmaz Güneş'in bulunması için Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) timleri, Van ve Samsun JAK timleri, Erzurum, Antalya ve Adana il emniyet müdürlükleri bünyesindeki su altı arama kurtarma polisleri ile Tunceli AFAD ekipleri arama çalışmalarını bugün de devam ettirdi. 

JAK timi görevlisi Yılmaz Güneş'in bulunması için bugünkü arama çalışmaları sırasında ekipler, Munzur Nehri'nin 7 kilometrelik kısmını ve Uzunçayır Baraj Gölü'nün tamamını botlar, teknelerle ve dalgıç ekipler tarafından arama çalışması yapıldı. Bugün yapılan arama çalışmalarında Güneş'ten hiçbir ize rastlanamadı.AİLESİ ARAMA ÇALIŞMALARINI YERİNDE TAKİP ETTİJandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden gelen babası Emin Güneş, annesi Aysel Güneş ve eşi Gülnur Ortakçı Güneş ve diğer yakınları da arama çalışmalarını yerinde takip ederek, ekiplerden bilgi aldılar.GÜLİSTAN DOKU'DAN 101'İNCİ GÜNDE DE HABER YOK  

5 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Tunceli'deki Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku için yürütülen arama çalışmaları 101"inci güne girdi. Arama çalışmalarını sürdüren AFAD, JAK ve polis ekiplerince Sarısaltuk Viyadüğü ile baraj gölünün kapaklarının bulunduğu 10 kilometreli alanda su yüzeyi ve su kıyısında arama yapılırken, robot kamerayla su dibinde gün boyu arama çalışması yapıldı. Gülistan Doku için bugün yapılan arama çalışmalarında da bir gelişe kaydedilemedi.


Kaynak: DHA

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