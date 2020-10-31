Uzman Çavuş Fedakar son yolculuğuna uğurlandı
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Uzman Çavuş Fedakar son yolculuğuna uğurlandı

31.10.2020 17:13 | Son Güncelleme: 31.10.2020 17:16
Uzman Çavuş Fedakar son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden Uzman Çavuş İbrahim Halil Fedakar toprağa verildi.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden Uzman Çavuş İbrahim Halil Fedakar toprağa verildi.

Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Uzman Çavuş Fedakar'ın (39) cenazesi işlemlerinin ardından Kilis'e getirildi.

Fedakar'ın cenazesi Alaaddini Osmani Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedildi.

Törene, Fedakar'ın ailesi, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Evli ve 2 çocuk babası Fedakar'ın yaklaşık bir yıldır tedavi gördüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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