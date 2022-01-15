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Uzman Çavuş, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Kula ilçesinde, 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangında içeride mahsur kalan Uzman Çavuş Osman Baytan (25), yaşamını yitirdi.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangında içeride mahsur kalan Uzman Çavuş Osman Baytan (25), yaşamını yitirdi.

Yangın, saat 13.30 sıralarında 4 Eylül Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın çatı katında, Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Osman Baytan'a ait evde çıktı. Dumanı fark eden çevredekiler itfaiyeye ihbarda bulundu. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Yanan çatı bir süre sonra çökerken itfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahalede bulundu, diğer yandan ise içeride olduğu öğrenilen Uzman Çavuş Baytan'a ulaşmaya çalıştı. Alevlerin söndürülmesinin ardından yapılan incelemede Baytan'ın yanmış cesedine ulaşıldı. Baytan'ın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Uzman Çavuş, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Uzman Çavuş, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Uzman Çavuş, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Uzman Çavuş, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Uzman Çavuş, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Uzman Çavuş, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Uzman Çavuş, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Uzman Çavuş, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Uzman Çavuş, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Uzman Çavuş, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

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MANİSA'nın Kula ilçesinde, 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangında içeride mahsur kalan Uzman Çavuş Osman Baytan (25), yaşamını yitirdi.

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